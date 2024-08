Samsung TV Neo Neo QLED 8K UHD, il massimo in casa con oltre il 70 PER CENTO DI SCONTO

Samsung Neo QLED QE65QN900BTXZT rappresenta l’apice della tecnologia televisiva Samsung, offrendo un’esperienza visiva di altissimo livello grazie all’innovativa tecnologia Mini LED. Questo modello da 65 pollici offre una qualità visiva eccezionale grazie alla combinazione di diverse tecnologie avanzate, talmente avanzate da essere a conti fatti una vera e propria TV fuoriserie proiettata nel futuro, basta citare essere 8K! Di conseguenza il prezzo di listino è più vicino a quella di una moto che di una TV di fascia alta, per fortuna però Amazon ha deciso di compiere il miracolo e proporla con un INCREDIBILE SCONTO MENO 72%, che fa crollare il prezzo da, reggetevi forte, 5699 euro a 1599 euro! Un risparmio enorme, pari a 4100 euro! Davvero un’offerta incredibile per una TV altrattanto incredibile!

Samsung Neo QLED QE65QN900BTXZT ha un design elegante e moderno, con cornici sottilissime che massimizzano l’area di visualizzazione. Il televisore è anche dotato di un supporto robusto e discreto, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

Il cuore del televisore è il pannello Neo QLED 8K, che offre una risoluzione quattro volte superiore al Full HD. La tecnologia Mini LED, con un numero elevatissimo di micro LED, garantisce un controllo della retroilluminazione estremamente preciso, permettendo di ottenere neri più profondi, bianchi più brillanti e un contrasto eccezionale. I colori sono vivaci e naturali, e l’immagine è nitida e dettagliata anche nelle scene più dinamiche. La tecnologia Quantum Dot, inoltre, amplia la gamma cromatica, offrendo una palette di colori più ricca e vibrante.

Il processore Neural Quantum 8K è un altro elemento chiave, capace di elaborare le immagini in tempo reale e di ottimizzare ogni fotogramma per offrire una risoluzione 8K straordinaria. Questo processore utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la nitidezza, il colore e il contrasto, garantendo immagini incredibilmente dettagliate e realistiche.

Samsung Neo QLED QE65QN900BTXZT è un ottimo compagno anche per i videogiocatori. La bassa latenza di input e il supporto a formati HDR come HDR10+ e HLG garantiscono un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Inoltre, il televisore offre una serie di funzionalità dedicate ai gamer, come la modalità Game, che ottimizza le impostazioni dell’immagine per i giochi, e il supporto a AMD FreeSync Premium Pro, che elimina lo screen tearing e il stuttering.

