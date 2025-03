Samsung TV Neo QLED 4K da 55" al suo prezzo minimo storico: solo su Amazon

Per godere dei tuoi film preferiti in maniera impeccabile ed immersiva direttamente dal salotto di casa, prova il Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici! Oggi è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di soli 949 euro.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile di questa occasione speciale, non capita tutti i giorni!

Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung TV Neo QLED 4K da 55 pollici è un dispositivo di ultima generazione che permette di godere di tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti in maniera davvero immersiva.

In primis, è dotato di un innovativo processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K per sfumature di colore vivide e realistiche così da offrirti immagini impeccabili dalle tonalità brillanti e i dettagli minuziosi.

Allo stesso tempo, questa smart TV è dotata della Tecnologia Quantum Matrix per contrasti ultra definiti e immagini più vive grazie ai rivoluzionari Mini LED, mentre Motion Xcelerator offre un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide per non farti perdere un colpo anche nelle tue battaglie più complesse.

Non è da meno l’esperienza sonora che regala questo televisore grazie ad un audio dinamico e realistico per vivere ogni scena a 360°, mentre la modalità Q-Symphony ha una perfetta armonia tra la soundbar e gli altoparlanti del televisore, e la funzionalità Adaptive Sound Pro garantisce un suono autentico e fedele alle intenzioni dell’artista.

