Samsung tv Neo QLED: fidati che oggi è al prezzo più BASSO di sempre

Chi non vorrebbe una smart tv nuova di zecca, ad un prezzo davvero conveniente, perfetta per il proprio salotto di casa? Oggi, potrai portarti a casa questa smart tv di Samsung ad un prezzo assurdo. La trovi a soli 749,99€, invece di 1799€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Il mini prezzo che ha davvero sconvolto tutti in pochissimo tempo su Amazon. Ne restano davvero pochissimi pezzi ancora, affrettati se vuoi portarla a casa con lo sconto del 58%, un’occasione unica. Aggiungila al tuo carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Samsung tv Neo QLED, 4K UDH, display da 55″, Alexa e Google Assistant integrati

Un display che ti farà davvero teletrasportare in un cinema, oppure direttamente all’interno del tuo film preferito. Oggi, la trovi ad un prezzo davvero bassisimo su Amazon. Dal design sottile e molto pratico.

Questo modello di Samsung, proprio grazie a rivoluzionari mini LED ti donerà dei contrasti ultra nitidi in 4K. Quindi, ogni immagine è più viva, ogni nero è più profondo. Le immagini saranno davvero ottimizzate nell’ultra definizione 4K, proprio grazie all’intelligenza artificiale del processore rivoluzionario integrato.

Non dovrai patire neessun tremolio, nessuna sfocatura nella tua nuova smart tv. Questa tecnologia è stata creata per i veri gamer grazie al frame rate a 120hz in 4K. Perfetto per poter giocare ad un altro livello, super fluido. Un audio davvero senza rivali.

Un mini prezzo, che più basso di così non si può. Uno sconto del 58%, davvero scioccante che ha fatto rimanere tutti a bocca aperta in un attimo. Corri su Amazon, perché ne restano davvero pochissimi disponibili.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.