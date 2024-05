Samsung TV QLED 4K 65 pollici: perfetto per il cinema e il gaming ha uno sconto top MENO 600 euro

Samsung TV QE65Q75CATXZT è la scelta giusta per gli appassionati di cinema e videogiochi che cercano una TV che possa garantire prestazioni elevate su entrambi i versanti. Ovviamente grazie alla tecnologia Quantum Dot di ultima generazione e al processore Quantum 4K AI, che mandano a schermo colori vibranti, neri profondi e un dettaglio generale elevatissimo. E il prezzo? Una volta era elevatissimo, oggi lo è decisamente meno! Lo sconto Amazon MENO 38% è adatto ad una TV Premium come questa: il prezzo di listino crolla da 1600 euro a 1000 euro! Si avete letto bene, un taglio di prezzo di ben 600 euro!

Immagini spettacolari, ma lo sconto lo è di più!

La tecnologia Quantum Dot presente in Samsung TV QE65Q75CATXZT rappresenta la risposta Samsung ai pannelli led tradizionali. E la risposta è assolutamente vincente. I Quantum Dot sono punti ad alta luminanza in grado di catturare la luce in modo più efficiente rispetto ai normali LED, garantendo una riproduzione del colore più ampia. Il risultato è un’immagine vivida e realistica, colori brillanti e soprattutto neri pieni e profondi. Come se fosse un pannello Oled.

E poi c’è il processore Quantum 4K AI che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare l’immagine in tempo reale, upscalando i contenuti a risoluzione inferiore in 4K, riducendo la granulosità e migliorando la definizione. Inoltre, regola automaticamente la luminosità, il contrasto e il colore in base all’ambiente circostante.

La tecnologia Quantum HDR di Samsung porta l’esperienza visiva a un livello superiore. Grazie a un’ampia gamma di colori e a un’elevata luminosità, la TV è in grado di riprodurre neri profondi e dettagli impeccabili, anche nelle scene più buie. Questo rende l’immagine più realistica e immersiva, soprattutto quando si guardano film o serie TV in HDR.

E lato gaming? Innanzitutto frequenza d’aggiornamento di ben 120Hz e soprattutto troviamo la tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ che rende le immagini più fluide, senza fenomeni di scatti e tearing. Per giocare questo Samsung TV QE65Q75CATXZT è una vera bomba!

