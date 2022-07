Samsung TV The Frame da 43" con tecnologia Quantum DOT 4K alla metà del prezzo su Amazon!

I televisori lifestyle di Samsung come la serie The Frame sono il massimo a cui aspirare se cerchi un design premium e caratteristiche da top di gamma. La cornice personalizzabile, la finitura opaca, il supporto a parete sottile, la modalità Art e la One Connect Box fanno sembrare questa smart TV un dipinto digitale. In offerta su Amazon ad un prezzo FOLLE: solo 513,86€ invece di 999 euro.

Il grande espediente di The Frame è proprio nel suo nome. Utilizza la tecnologia QLED 4K UHD e il processore Quantum Dot 4k, ma a parte questo puoi sostituire o personalizzare la cornice per adattarla meglio all’arredamento della tua casa; l’impostazione predefinita è il nero, ma sono disponibili cornici aggiuntive in marrone, teak, bianco, bianco smussato e mattone smussato.

Lo schermo sfoggia una finitura opaca che riduce i riflessi e aggiunge all’effetto immagine sospesa. Puoi persino impostare la modalità arte ambientale per visualizzare una cornice opaca attorno all’immagine per migliorare ulteriormente l’illusione. Con la retroilluminazione impostata a un livello moderato, l’effetto è così sorprendente e invisibile che gli ospiti potrebbero scambiare la TV per un vero dipinto incorniciato.

La maggior parte delle connessioni si trovano sul retro e grazie alla One Connect Box non dovrai più badare ai cavi sparsi. Sul retro della TV troviamo invece quattro porte HDMI (una eARC); una porta USB, una porta Ethernet, un’uscita audio ottica, una porta EX-LINK da 3,5 mm, un connettore per cavo/antenna e porte per il cavo di alimentazione e il cavo One Connect alla TV. Mentre una singola porta USB si trova sul lato destro.

Il telecomando è incluso e contiene un microfono stenopeico che consente l’uso di assistenti vocali tramite TV. I pulsanti Indietro/Home e Play/Pausa si trovano sotto il pad insieme ai tasti del volume e dei canali. Più in basso, i pulsanti di servizio dedicati offrono l’accesso ad Amazon Prime Video, Disney+, Netflix e Samsung TV Plus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.