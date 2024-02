Samsung TV UE50, tanti pollici, tanta qualità Made in Corea e anche tanto sconto!

Samsung TV UE50CU8070UXZT è una smart TV di fascia media, ma come da tradizione Samsung prezzo “basso” non vuol dire poca qualità e troppi compromessi. Anzi! Questa TV ha dalla sua caratteristiche di tutto rispetto in ogni ambito, impreziosite da uno sconto Amazon decisamente interessante! Eravate pronti a spendere 620 euro? E invece oggi potete spendere 450! Lo sconto è bello grosso quindi, un MENO 28% che taglia il prezzo di ben 170 euro! Davvero un bell’affare da non lasciarsi scappare! Il carrello Amazon piange! Riempitelo subito!

Visione cristallina

Il design di Samsung TV UE50CU8070UXZT è elegante e moderno, con un telaio sottile e una finitura premium che si adatta bene a qualsiasi ambiente. Samsung ha battezzato questa linea di TV Air Slim, nome davvero azzeccato.

Samsung TV UE50CU8070UXZT offre una serie di caratteristiche e funzionalità che lo rendono un’ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di un televisore che restituisca immagini cristalline e tante funzionalità smart senza spendere troppo.

Innanzitutto, la risoluzione Ultra HD 4K offre una nitidezza senza precedenti, con dettagli straordinariamente realistici e colori vividi. Il cuore di questa TV è il processore Crystal 4K che grazie a un potente sistema di upscaling porta ad una risoluzione 4K tutti i contenuti che diamo in pasto alla TV. Ma non possiamo dimenticare la tecnologia Dynamic Crystal Color che esalta i colori, che, come scritto precedentemente, assumono toni più vividi, brillanti e realistici. A tutto vantaggio della piacevolezza di visione.

Ovviamente la TV supporta l’HDR, che consente di visualizzare una gamma dinamica più ampia e dettagli più ricchi nelle scene luminose e scure e il Motion Xcelerator pensato per i giocatori più appassionati che vogliono la fluidità più spinta.

La qualità audio è un altro aspetto importante per un’esperienza di visione ottimale e Samsung TV UE50CU8070UXZT non delude in questo senso. Con OTS Lite abbiamo un Audio surround 3D sincronizzato con l’azione per un’esperienza sonora completamente immersiva pur senza costosi sistemi di diffusori 5/7.1

Tanti pollici, tanta qualità video Samsung ma piccolo prezzo. Samsung TV UE50CU8070UXZT a questo prezzo è davvero da non perdere!

