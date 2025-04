Samsung UE65DU7190UXZT: 65 pollici di qualità 4K con sconto attivo

Samsung UE65DU7190UXZT si presenta come una soluzione interessante per chi desidera un televisore di grandi dimensioni con caratteristiche avanzate, senza però rinunciare a un prezzo competitivo. È disponibile a 531 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con uno sconto dell’8% rispetto al prezzo di listino, questa è un’opzione valida per chi cerca un equilibrio tra qualità e convenienza. Scopri tutti i dettagli su Samsung UE65DU7190UXZT. Si parla di una smart TV da ben 65 pollici super risoluta: cosa aspetti ad acquistarla?

La smart TV del momento, oggi in super offerta su Amazon

Questo modello offre una risoluzione Ultra HD 4K, supportata dalla tecnologia PurColor, che garantisce colori vividi e naturali. L’aggiunta del supporto HDR e della funzione Contrast Enhancer migliora ulteriormente la qualità visiva, ottimizzando la resa sia delle scene luminose che di quelle più scure. Per gli amanti del gaming, la funzione Motion Xcelerator rappresenta un valore aggiunto, eliminando sfocature e garantendo una fluidità elevata durante le sessioni di gioco più intense.

Dal punto di vista audio, il televisore integra la tecnologia OTS Lite, che crea un ambiente sonoro tridimensionale, sincronizzato con le immagini sullo schermo. Inoltre, la funzione Adaptive Sound regola automaticamente le impostazioni audio in base ai contenuti, offrendo un’esperienza immersiva. Per chi possiede una soundbar compatibile, la funzione Q-Symphony consente di utilizzare gli altoparlanti del televisore in sinergia con la soundbar, migliorando ulteriormente la qualità del suono.

Le funzionalità smart del Samsung UE65DU7190UXZT sono un altro punto di forza. Grazie all’interfaccia Smart Hub, è possibile accedere facilmente a contenuti e applicazioni, mentre il Gaming Hub semplifica l’accesso alle piattaforme di gioco. La compatibilità con SmartThings trasforma il televisore in un vero e proprio centro di controllo per la domotica, permettendo di gestire vari dispositivi domestici connessi.

Infine, considera che il design del televisore è pensato per integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente. La compatibilità con i principali assistenti vocali, tra cui Bixby, Alexa e Google Assistant, aggiunge un ulteriore livello di comodità, rendendo il televisore perfettamente integrato in un ecosistema smart.

In conclusione, il Samsung UE65DU7190UXZT si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo e per una dotazione tecnica che soddisfa sia gli appassionati di tecnologia che gli utenti più esigenti. Scopri tutte le funzionalità del Samsung UE65DU7190UXZT. Acquistalo adesso a soli 531,00€ su Amazon, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.