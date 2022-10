Samsung UHD 4K 43", smart TV PREMIUM a prezzo MINI (-37% su eBay)

Sei alla ricerca di una buona offerta per acquistare una smart TV di qualità ma non sai cosa scegliere? In queste ore una incredibile offerta eBay ti dà la possibilità di mettere le mani sull’ottima smart TV Samsung UHD 4K da 43″, una delle migliori in questa fascia di prezzo.

Ad appena 299€ con il 37% di sconto, infatti, solo per pochissimo tempo hai a disposizione un’occasione più unica che rara per godere di una televisione che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi.

Prezzo shock su eBay per l’ottima smart TV Samsung UHD 4K da 43 pollici

Realizzata con materiali di altissimo livello con cornici sottilissime, la smart TV Samsung monta uno splendido pannello Crystal HD ad altissima risoluzione: si tratta di un modulo perfettamente calibrato con una luminosità omogenea, una gamma cromatica eccellente e una definizione dei dettagli che ti lascia senza parole.

A tutto ciò, inoltre, si affianca poi il supporto alle più importanti piattaforme streeaming del momento (Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, eccetera) per darti modo di guardare i tuoi film preferiti e le serie TV più popolari del momento in un unico posto.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello la super smart TV di Samsung fintanto che è ancora in sconto su eBay a un prezzo davvero conveniente. Non dimenticare, inoltre, che se l’acquisti con PayPal puoi pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.