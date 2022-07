Samsung, un mondo di offerte su Amazon: ecco le migliori del 22 luglio 2022

Amazon propone ogni giorno centinaia di offerti su migliaia di prodotti, e non sempre è facile stare dietro a tutti questi annunci e a queste occasioni. Oggi, ad esempio, ci sono svariate promozioni relative a una serie di prodotti Samsung. E noi abbiamo pensato bene di segnalarvi alcuni di quelli che riteniamo più interessanti sia per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo, che per la tipologia. Tuttavia visto che la scelta è decisamente ampia, vi consigliamo comunque di fare un salto sul sito del noto e-commerce mondiale per dare un’occhiata ad altre offerte.

Samsung Galaxy Buds2 : auricolari top

Questi auricolari che abbiamo scelto di color Lavender non hanno bisogno di troppe presentazioni, basta già il nome: Galaxy Buds2. A oggi sono tra le migliori in assoluto nel loro settore. Questi fantastici device hanno un design elegante, ma soprattutto sono comodissime da indossare. All’orecchio, poi, diventano come miele per l’udito, garantendo un suono più coinvolgente e potente, e riducendo la distorsione dell’audio al minimo con il sistema coassiale.

Super affare su Amazon col Samsung Galaxy M13

Il Samsung Galaxy M13, con tripla fotocamera, display Infinity-V da 6,6 pollici, 4GB RAM e 64GB di memoria interna espandibile, colori blue, green e orange, è in questo istante disponibile su Amazon a soli 189€, con un risparmio netto del 27%. Un prezzo ultra basso per uno degli smartphone più amati e ricercati del momento. Approfitta di questo sconto per un device che fa anche della velocità di trasferimento dati 5G di nuova generazione, uno dei suoi punti di forza per offrirti un’esperienza d’utilizzo completamente nuova.

Samsung Galaxy Tab A8: prezzo top su Amazon

In questo momento su Amazon il prezzo del Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey e versione italiana, è letteralmente precipitato a 199€ invece di 279€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente, con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, perché si tratta di un pezzo unico disponibile su Amazon Warehouse.

Galaxy Z Flip3 5G, super scontato su Amazon

Lo desideri chissà da quanto tempo, e oggi finalmente è arrivato il momento di acquistare il tuo Galaxy Z Flip3 5G. In questo momento, infatti, questo autentico gioiellino lo trovi su Amazon in super sconto a soli 699€, con le spedizioni rapide e gratuite, e un risparmio generale di circa 400 euro. Scegli il colore che preferisci fra i due disponibili nell’offerta, ovverosia Black, taglio da 128 GB, con garanzia 24 mesi. Che aspetti ad andare a prendertelo?

Samsung Galaxy Watch 4, un must have

Design elegante, colore nero, ma anche tante utili funzioni, sono gli elementi che rendono riconoscibile il prodotto, che lo connotano nel mercato, che gli danno una collocazione precisa: il Samsung Galaxy Watch 4 colore nero è ora in promozione con il 45% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a sole 149€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Il nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.