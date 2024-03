Samsung Wireless Charger Duo: ricarica super fast in super sconto

Samsung Wireless Charger Duo 15W Fast Charging 2.0 è un dispositivo progettato per semplificare e velocizzare il processo di ricarica per gli utenti di dispositivi Samsung e altri dispositivi abilitati alla ricarica wireless Qi. Samsung Wireless Charger Duo può caricare due dispositivi contemporaneamente, come uno smartphone e un paio di auricolari wireless, senza l’ingombro di cavi. Per questo si chiama Duo, no? Amazon ci fa un bel favore quindi con un maxi sconto MENO 22% sul prezzo mediano più recente e un clamoroso MENO 57% sul prezzo di listino. Alla fine dei conti Samsung Wireless Charger Duo 15W Fast Charging 2.0 viene a costare 32,90 euro. Il taglio è di 10 euro sul prezzo mediano e di ben 43 euro sul prezzo di listino. Comunque lo si guardi Samsung Wireless Charger Duo 15W Fast Charging 2.0 è davvero un bell’affare!

Ricarica super comoda

Samsung Wireless Charger Duo può fornire fino a 15W di potenza di ricarica rapida. Questa potenza consente di ottenere una ricarica più veloce rispetto ai caricabatterie wireless convenzionali, riducendo significativamente i tempi di attesa.

Samsung Wireless Charger Duo è dotato di due zone di ricarica separate, può ospitare comodamente due dispositivi contemporaneamente, senza compromettere l’efficienza della ricarica. Basta posizionare i dispositivi abilitati alla ricarica wireless sulle zone designate e il caricatore farà il resto, avviando automaticamente il processo di ricarica senza la necessità di collegare fisicamente i dispositivi.

La compatibilità di Samsung Wireless Charger Duo va oltre i prodotti Samsung, supportando anche altri dispositivi abilitati alla ricarica wireless Qi di marchi diversi. La lista è sterminata:

Galaxy Z Fold5, Z Flip5, S23 Ultra, S23+, S23, S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy Z Fold4 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Z Fold2 5G, Z Fold, Z Flip4 5G, Z Flip3 5G, Z Flip, Z Flip 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, Note20 Ultra 5G, Note20 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10, Note10 5G, S10,S10+, S10e, S10 5G, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note9, Note8, Note5, S6 Edge+,S6, S6 Edge and Apple iPhone 11 Pro Max,11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR, 8, 8 Plus, Watch6, Watch6 Classic, Watch5 Pro, Watch5, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Active2, Active, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live

La versatilità di Samsung Wireless Charger Duo è quindi estrema, lo sconto pure! Subito nel carrello Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.