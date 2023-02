San Valentino: DIECI regali tech a meno di 1€? E' possibile, ecco come fare

Con San Valentino ormai alle porte, molti italiani sono alla ricerca disperata del regalo adatto al proprio partner. Ma non sempre si può spendere tanto, anzi. Se anche voi siete tra questi, sappiate che su Amazon è possibile acquistare lo stesso un bel regalino per la persona che amate, spendendo addirittura UN solo euro. Non ci credete? Guardate.

Le offertine di San Valentino di Amazon

Auricolari in-ear wireless con custodia di ricarica al prezzo di 0,69€ (spedizioni a 3,49€). Come altri dispositivi analoghi ma più costosi, queste cuffie senza fili Bluetooth 5.0 hanno una funzione per la cancellazione del rumore, e una forma ergonomica che le rende comode da indossare.

Comodissimo Adattatore USB, prezzo 1€ (spedizioni a 1€). E’ piccolo e compatto, ma anche bello resistente. Lo porti praticamente dove vuoi e col pratico sistema Plug and play, lo usi per adattare cavi USB C 3.1 Tipo C Femmina a USB 3.0 Tipo A.

Tecnologia di connessione rapida wireless, impermeabile e resistente al sudore, design di protezione a 360 gradi: questo auricolare singolo costerà 0,09€ (più 3,99e di spese di spedizione), ma sulla carta non sono male. Ti garantiscono perfino un suono pulito e chiaro oltre che stabile, senza paura di alcun ambiente e dei suoi rumori.

Caricabatteria da auto doppio ingresso USB e display a LED. Perfetto per portarlo sempre con te, questo accessorio per auto si collega all’adattatore DC della vettura, e può ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ha anche un display al LED che ti avvisa del livello di carica. Puoi averlo a solo 0,89€ (spedizioni a 2,98€).

Mouse Ottico senza fili USB. Questo mouse wireless 1,2,4 GHz ha davvero tutto, nonostante il prezzo: progettato in maniera ergonomica per un’impugnatura confortevole, ha il ricevitore nascosto nella parte inferiore del mouse. E’ un device plug&play, nessun software aggiuntivo o configurazione necessaria. Puoi averlo a soli 0,21€ (spedizioni a 6,38€).

Adattatore USB c Micro Tipo c USB-c USB 3.0 Convertitore. Questo piccolo adattatore trasforma la porta USB-C in una porta Micro USB per una comoda connessione. Utilizza il protocollo USB 2.0 per la ricarica Micro USB alla massima velocità e il trasferimento rapido dei dati (480 Mbps). Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,40€ (spedizioni a 2,49€).

Splitter USB HUB per avere tre ingressi USB al posto di uno. Adatto per computer desktop e laptop, supporta hot plug e scollega, consuma poca energia e può leggere i dispositivi portatili. Ah, dimenticavo: cosa solo 0,01€ (più 4€ di spedizione).

Orologio da uomo quadrante LED stile smartwatch. Questo orologio dalla stile intramontabile sembra il regalo ideale per un uomo di classe. Con un bel cinturino in finta pelle , lo trovi a poco meno di 0,09€ (e 3€ di spedizione).

Lettore MP3 con supporto USB. Se siete alla ricerca di un buon lettore MP3 per portare sempre con voi e ascoltare i vostri brani preferiti, questo dispositivo che costa appena 0,39€ è perfetto e assolutamente comodo da tenere in tasca (le spedizioni sono 3,90€).

Visto quanti gadget tech da portare a casa con pochi centesimi? Praticamente paghi solo le spedizioni: c’è qualcosa che vi ha colpito e che magari vi sta tentando per l’acquisto?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.