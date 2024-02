SanDisk 128GB Extreme PRO+RescuePRO Deluxe: la microSDXC TOP a soli 23€

La scheda microSDXC SanDisk Extreme PRO da 128 GB è una soluzione di archiviazione versatile e affidabile che offre prestazioni eccezionali per soddisfare le tue esigenze di memorizzazione. Dotata di un adattatore SD e del software RescuePRO Deluxe, questa scheda è ideale per catturare e conservare i tuoi momenti più preziosi. Falla tua a soli 23€ su Amazon grazie allo sconto del 42% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratis via Prime.

microSDXC SanDisk Extreme PRO, imperdibile!

Con una velocità di lettura fino a 200 MB/s, la scheda Extreme PRO è perfetta per l’archiviazione di foto ad alta risoluzione, video 4K e altri contenuti multimediali. Grazie alle prestazioni app A2, è in grado di gestire anche le applicazioni più esigenti, offrendo un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva sui dispositivi compatibili.

La scheda microSDXC è classificata come UHS-I Classe 10 e U3, garantendo una registrazione video senza interruzioni e una riproduzione fluida dei contenuti ad alta definizione. La classe di velocità V30 significa che la scheda è ottimizzata per la registrazione di video in 4K UHD, preservando dettagli nitidi e colori vividi.

L’adattatore SD incluso ti permette di utilizzare la scheda microSDXC anche in dispositivi che accettano solo schede SD standard, come fotocamere digitali e laptop. Inoltre, il software RescuePRO Deluxe offre un’opzione di recupero dei dati per caso di eliminazione accidentale o perdita di file importanti.

In sintesi, la scheda microSDXC SanDisk Extreme PRO da 128 GB è un’opzione eccellente per archiviare i tuoi dati importanti, catturare contenuti multimediali di alta qualità e garantire prestazioni affidabili per le tue applicazioni. Insomma, un accessorio fondamentale da avere sempre con sé e che oggi puoi far tuo a soli 23€ grazie allo sconto del 42% sul prezzo di listino offerto da Amazon. Le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.