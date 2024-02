SanDisk 128GB Extreme PRO+RescuePRO Deluxe, perfetta per i video 4K: sconto del 42%

La SanDisk 128 GB Extreme PRO scheda SDXC è una scheda di memoria di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze dei fotografi e dei videomaker professionisti. Con una capacità di archiviazione di 128 GB, questa scheda offre un ampio spazio per salvare una grande quantità di foto ad alta risoluzione, video 4K, e altri file multimediali. Una scheda super utile che oggi puoi accaparrarti a un prezzo favoloso, ovvero 31€. Parliamo della metà del costo normale del prodotto (54,62€) grazie allo sconto del 42%.

Velocità di lettura elevata e ampio spazio per salvare una grande quantità di foto 4K

La scheda Extreme PRO è classificata con una velocità di lettura fino a 200 MB/s. Ciò significa che puoi trasferire rapidamente i tuoi file dalla scheda alla tua computer o dispositivo compatibile. Questa scheda è classificata come UHS-I, Classe 10, U3 e V30, il che la rende adatta per la registrazione di video in 4K UHD e per scattare foto ad alta risoluzione con fotocamere DSLR e mirrorless avanzate.

La SanDisk è rinomata per la sua affidabilità nel settore delle schede di memoria. La scheda Extreme PRO è costruita per resistere a condizioni estreme, tra cui temperature estreme, urti e raggi X. Questa scheda SDXC include anche una licenza per il software di recupero dati RescuePRO Deluxe. Questo software può aiutarti a recuperare i dati persi o cancellati accidentalmente. La scheda Extreme PRO è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui fotocamere digitali, videocamere, laptop, tablet e molto altro.

In sintesi, la SanDisk 128 GB Extreme PRO scheda SDXC è una scelta eccellente per i professionisti e gli appassionati di fotografia e video che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Con una capacità elevata e una velocità di lettura rapida, questa scheda è in grado di gestire una varietà di esigenze di archiviazione multimediale.

Inoltre, la licenza per il software di recupero dati RescuePRO Deluxe offre una tranquillità aggiuntiva per quanto riguarda la sicurezza dei tuoi dati. Prendila dunque adesso al prezzo favoloso di soli 31€ grazie allo sconto del 42%. Spedizioni gratuite con Prime.

