SanDisk 1TB Extreme SSD: offerte FOLLI, oltre 100 euro di sconto su Amazon

Se hai bisogno di un SSD durevole che non sia solo resistente all’acqua e alla polvere, ma anche potente e compatto, SanDisk ha messo in offerta l’Extreme Portable da 1 TB su Amazon: solo 150,90€ invece di 260,99€.

Il design del SanDisk Extreme Portable SSD è ben congegnato. C’è un anello di plastica arancione in alto a destra che puoi usare per attaccarlo alle chiavi o a qualsiasi oggetto che desideri. Grazie alla protezione IP55 e ai bordi in gomma, insieme alla superficie ruvida, l’unità SSD di SanDisk è molto facile da impugnare. E se lo fai cadere per errore, dovrebbe resistere a cadute di 2 m.

L’unità è disponibile in vari modelli di dimensioni, ma il modello in offerta è quello da 1 TB. Ecco le caratteristiche generali del prodotto:

Capacità: 1000 GB/1024 GB;

Prestazioni: 1.050 MB/s;

Controller: architettura WD NVMe;

Flash: WD 64L TLC;

Interfaccia: USB-C / USB 3.1 Gen 2;

E’ presente inoltre una porta USB di tipo C in basso a destra ed è incluso nella confezione un adattatore per porte di tipo A. In termini di prestazioni, i risultati del test CrystalDiskMark 6 mostrano che l’unità SSD Extreme Portable (560 MBps in lettura; 501 MBps in scrittura) ha la stessa potenza del Samsung T5.

In promo ora su Amazon con il 42% di sconto (circa 110 euro risparmiati sul prezzo finale d’acquisto).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.