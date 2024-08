SanDisk Extreme 128 GB super veloce e super scontata PREZZO DIMEZZATO

SanDisk Extreme 128 GB è la microSD perfetta per chi cerca prestazioni esagerate. Con una velocità di trasferimento dati da medaglia d’oro, questa scheda microSD è ideale per professionisti della fotografia e videomaker che lavorano con file di grandi dimensioni, e che devono farlo in rapido ed senza problemi. E oggi, grazie allo straordinario sconto MENO 53% proposto da Amazon, è un’occasione da non perdere per acquistare una scheda di memoria di altissima qualità a un costo mai visto prima, mai così basso. Prezzo da cestone, qualità Super Premium: da 47,75 euro a 22,67 euro!

Le specifiche della microSD SanDisk Extreme 128 GB sono pensate per un uso professionale, basta semplicemente leggere i dati. La gestione senza patemi di grossi file 4K è come bere un bicchier d’acqua per SanDisk Extreme 128 GB. Stiamo parlando di una esagerata velocità di di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura pari a 90 MB/sec!

Andando più nello specifico:

4K UHD-ready con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30)

Classe A2 per caricamento e prestazioni delle app più veloci

SanDisk Extreme 128 GB non si limita a offrire prestazioni elevate: è progettata per resistere alle condizioni più difficili. Grazie alla sua robustezza è impermeabile, resistente agli urti, alle temperature estreme e ai raggi X, rendendola ideale per l’utilizzo in ambienti estremi, come durante attività sportive o riprese all’aperto. Inoltre, come scritto più volte, le elevate velocità di lettura e scrittura la rendono perfetta per smartphone e dispositivi che richiedono prestazioni elevate.

SanDisk Extreme 128 GB: il MENO 53% è un’occasione da non perdere per acquistare una scheda di memoria di altissima qualità a un costo davvero accessibile!

