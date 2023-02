SanDisk Extreme PRO SD UHS-I da 128GB in super offerta su Amazon (-40%)

La scheda SanDisk Extreme PRO SD UHS-I è il prodotto ideale per le riprese di video in 4K UltraHD e scattare foto in sequenza impiegando la modalità burst. Inoltre permette di girare video senza interruzioni con classe di velocità U3 e velocità video V30.

In queste ore è in super offerta su Amazon a soli 33 euro, grazie al 40% di sconto applicato al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 54 euro. Un’altra bella notizia è che la spedizione è affidata ad Amazon, ciò significa che se hai l’abbonamento a Prime puoi usufruire della spedizione gratuita e ultrarapida, con la consegna prevista già nella giornata di domani.

40% di sconto sulla SanDisk Extreme PRO SD da 128GB

Il modello in offerta garantisce una velocità di scatto fino a 90MB al secondo e una velocità di trasferimento fino a 200MB al secondo. E per velocità ancora più alte, puoi sempre affiancare l’SD Extreme PRO UHS-I al lettore PRO-Reader SD e microSD del marchio SanDisk.

Un altro punto di forza di questa scheda per fotocamere e videocamere è la massima resistenza alle temperature estreme, all’acqua, ai raggi X e agli urti. Incluso nel prezzo promozionale di Amazon anche l’utilizzo gratuito per due anni di RescuePRO Deluxe, un software di recupero file che ti consente di ripristinare le immagini cancellare per errore.

Approfitta subito dell’ultima offerta di Amazon sulla SanDisk Extreme PRO UHS-I da 128GB per godere del 40% di sconto sul prezzo di consigliato e risparmiare così oltre 20 euro.

