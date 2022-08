SanDisk Extreme SSD 500 GB a 1.050 mb/s: sconto FOLLE del 50% su Amazon

Questo di cui vi stiamo per parlare è l’SSD per archiviazione di dati esterno, più veloce ed affidabile che esista al mondo. Infatti questo dispositivo è super ricercato dai professionisti e non di tutto il mondo. Stiamo parlando del SanDisk Extreme SSD da 500 GB di memoria, che oggi potete acquistare su Amazon con uno sconto IMPERDIBILE del 50%. Assurdo. Stiamo parlando di una offerta che porta il suo prezzo a soli 79,99 €.

Questo sconto è pura follia

Questo SSD super compatto è dotato della tecnologia nvme per prestazioni da SSD con velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s in un’unità di storage portatile ad alta capacità, è assurdo. Questo è perfetto per creare contenuti innovativi o girare riprese fantastiche. Certificato per resistere a cadute da massimo due metri e con un indice di protezione ip55 contro acqua e polvere, questo SSD vi farà stare tranquilli ovunque voi andiate per lavoro. Inoltre, grazie al resistente rivestimento in silicone che dona alla parte esterna della scocca una piacevole sensazione al tatto, è un ulteriore livello di protezione. Potete usare il pratico moschettone per l’SSD saldamente alla cintura o allo zaino per maggiore sicurezza, è troppo comodo.

Il SanDisk Extreme da 500 GB vi consente di mantenere riservati i vostri file privati grazie alla crittografia hardware integrata aes a 256 bit e alla protezione tramite password. Potete viaggiare senza problemi e dormire sogni davvero tranquilli con lui. Un device, potente, resistente e sicuro con uno sconto FOLLE del 50% su Amazon. Cosa state aspettando?! Dovete correre subito per acquistarlo a soli 79,99 €. Non potete perdere questa occasione unica! Gli ultimi pezzi stanno andando a ruba! Inoltre, vi ricordiamo della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati; Grazie alla quale avrete diritto a 3o giorni di tempo dopo l’acquisto, per decidere se fare il reso del prodotto ed essere rimborsati del 100%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.