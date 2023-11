Scheda microSDXC SanDisk per Nintendo Switch con 256 GB di memoria a soli 33 euro!

SanDisk è un’azienda leader da anni nello storage. La microSDXC per Nintendo Switch è uno dei suoi prodotti più riusciti: con 256GB di memoria, Licenza Nintendo, fino a 100 MB/s UHS-I Class 10 U3. Grazie al Black Friday la porti a casa a molto meno, 33,99 euro, con uno sconto del 28%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

SanDisk microSDXC per Nintendo Switch: le caratteristiche

SanDisk microSDXC per Nintendo Switch vanta proprio la licenza d’uso Nintendo. La scheda microSDXC SanDisk per la Nintendo Switch è stata progettata per farti avanzare di livello con la massima sicurezza. Aggiungi 256 GB di capacità di storage alla tua Nintendo Switch in pochi secondi e avrai la certezza di avere spazio a sufficienza per i tuoi giochi preferiti. Fai ripartire il gioco più rapidamente. Con velocità di trasferimento fino a 100 MB/s, la scheda microSDXC SanDisk per Nintendo Switch offre prestazioni costanti, così puoi caricare rapidamente i tuoi giochi.

Salva più giochi, portali sempre con te. Con la scheda microSDXC SanDisk per Nintendo Switch potrai tenere i tuoi giochi su un’unica memoria, così sarai pronto per giocare in qualsiasi momento. Garanzia a vita limitata. La scheda microSDXC SanDisk per Nintendo Switch è coperta da una garanzia a vita illimitata, così puoi stare certo che i tuoi giochi sono al sicuro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Fai tua la Sandisk microSDXC per Nintendo Switch con il 33,99 euro, con uno sconto del 28%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.