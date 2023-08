SanDisk Scheda SDXC Extreme, qualità estrema, il prezzo no! Che sconto!

SanDisk è il marchio RE per le schede di memoria ed è particolarmente rinomato per la sua linea di schede SDXC Extreme. Queste schede di memoria offrono prestazioni eccezionali e grandi capacità di archiviazione, pregi che le rendono ideali per fotografi, videomaker, ma anche semplici appassionati di tecnologia. Lo sconto Amazon è quindi graditissimo per questa memoria da 128 giga: un bel MENO 35% che fa crollare il prezzo, per fermarsi a 29,11 euro. Comprare ora!

Capiente, sicura e velocissima!

Le schede SDXC Extreme di SanDisk utilizzano la tecnologia di archiviazione flash per offrire velocità di scrittura e lettura estremamente rapide. Questo significa che è possibile salvare e trasferire grandi quantità di dati in modo rapido ed efficiente.

Con velocità di scatto fino a 90 MB/s, questa scheda è perfetta per immortalare il momento nell’istante in cui avviene, senza perdere nemmeno un secondo. SDXC Extreme è quindi perfetta per i fotografi sportivi, per tutti coloro i quali la frazione di secondo giusta fa la differenza. Inoltre, con una classe di velocità UHS 3 (U3) e una classe di velocità video 30 (V30)(4), SDXC Extreme dà la possibilità di scattare foto in sequenza rapida.

Grazie alla tecnologia QuickFlow poi, SDXC Extreme offre prestazioni ottimizzate per permetterti di scaricare rapidamente i contenuti, con velocità di trasferimento fino a 180 MB/s.

Oltre alla velocità e alla capacità di archiviazione, le schede SDXC Extreme di SanDisk offrono anche una robusta protezione dei dati. Queste schede sono resistenti agli urti, all’acqua e agli agenti atmosferici, che le rendono ideali per l’uso in ambienti esterni o in condizioni estreme. Inoltre, le schede SDXC Extreme di SanDisk sono dotate anche di un software di recupero dati integrato, che consente agli utenti di recuperare i file persi o danneggiati.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.