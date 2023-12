SanDisk SSD Extreme PRO M.2 NVMe 3D da 500 GB: velocità ESTREME per il tuo PC (-43%)

Il SanDisk SSD Extreme PRO M.2 NVMe 3D da 500 GB è un disco rigido interno progettato per offrire prestazioni avanzate e velocità straordinarie. Dotato della tecnologia 3D-NAND, questo SSD che su Amazon oggi in sconto del 43% prendi a soli 54€, è progettato per soddisfare le esigenze di coloro che richiedono elevate prestazioni di archiviazione.

SanDisk SSD Extreme PRO M.2 NVMe 3D da 500 GB, una belva

La presenza della tecnologia 3D-NAND garantisce una maggiore densità di memoria, migliorando le prestazioni complessive e la resistenza nel tempo. Questa tecnologia innovativa contribuisce a una maggiore efficienza e affidabilità dell’SSD. Con una velocità di lettura impressionante di 3.400 MB/s, questo SSD offre un’esperienza di lettura dei dati estremamente veloce. Le operazioni di caricamento, avvio e trasferimento di file diventano rapidissime, contribuendo a ottimizzare le prestazioni del sistema.

La capacità di archiviazione di 500 GB fornisce uno spazio sufficiente per memorizzare una vasta gamma di file, documenti, applicazioni e giochi. Questo SSD è ideale per coloro che cercano un equilibrio tra prestazioni e capacità di storage. L’SSD Extreme PRO è progettato per offrire affidabilità nel lungo termine. La tecnologia avanzata e la costruzione robusta assicurano una resistenza superiore all’usura, riducendo il rischio di guasti e perdita di dati.

Il formato M.2 NVMe assicura una connettività ad alta velocità, ottimizzando le prestazioni del disco rigido interno. Questa connessione avanzata è ideale per sfruttare appieno le velocità di lettura offerte dall’SSD.

In conclusione, il SanDisk SSD Extreme PRO M.2 NVMe 3D da 500 GB rappresenta una scelta eccellente per coloro che cercano prestazioni elevate e affidabilità nel campo dello storage. Con una velocità di lettura impressionante, capacità di archiviazione significativa e tecnologia avanzata, questo SSD è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti.

