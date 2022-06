SanDisk SSD Portatile 1TB al minimo storico su Amazon

Se ti serviva un disco SSD Portatile capiente e performante da usare come archivio e per i montaggi video, eccoti servito: il SanDisk SSD Portatile 1TB è al minimo storico: costa 95€ e spicci su Amazon.

Pur essendo la meno performante della scuderia, questa SSD portatile raggiunge velocità di lettura di ben 520 MB/s; più che sufficienti per i video 4K e l’editing video su dischi esterni, così non appesantisci l’archiviazione del PC. Piccolo, compatto, leggerissimo e molto capiente, questo disco SSD Portatile è anche incredibilmente resistente a urti e polvere.

Regge a cadute improvvise fino a 2 metri di altezza, dunque puoi portarlo con te in viaggio e in qualunque avventura, con la certezza che custodirà i tuoi ricordi fino al ritorno. La sua vocazione si vede anche grazie al moschettone in gomma che puoi usare per agganciare l’unità al passante di una cintura o allo zaino.

Puoi usarla con Final Cut, iMovie, Da Vinci e qualunque altra app di video-editing senza problemi; puoi usarla anche come archivio di Photoshop o come memoria esterna 4K HDR per la tua Smart TV. Include infatti un cavetto per connetterlo sia con USB-C che con USB-A standard.

A questo prezzo, poi, è davvero impensabile rinunciare o, peggio, scegliere un vecchio e stralento hard-disk convenzionale. Acquistala ora a 95,99€ e spicci su Amazon.

