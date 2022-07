Sandisk Ultra da 256 GB: sconto FOLLE del 63% su Amazon, approfittane ora!

In promo su Amazon una delle migliori unità di memoria per il tuo smartphone: stiamo parlando dell’USB SanDisk Ultra da 256GB Dual USB; un prodotto attualmente in offerta a soli 38,99€ invece di 103,99 euro.



Grazie al suo design particolare, questa chiavetta USB ti permetterà di aumentare lo spazio sul tuo telefono Android tramitela porta micro-USB e supporto OTG. Ovviamente questo standard funziona solo per i telefoni Android, quindi bisognerà consultare il sito di SanDisk per l’elenco completo dei dispositivi compatibili.

Grazie a questa chiavetta potrai facilmenteeseguire il backup di foto, video e contatti e altri file. Può essere utilizzata sia tramite microUSB che tramite USB 3.0 per trasferire i file tramite PC. In merito alle prestazioni, troviamo una porta USB 3.0 ad alta velocità con trasferimento file fino a 150 MB/s, ma le prestazioni potrebbero variare a seconda del dispositivo utilizzato, dell’interfaccia, delle condizioni di utilizzo e di altri fattori.

Inoltre, grazie all’applicazione SanDisk Memory Zone (disponibile su Google Play) potrai gestire facilmente le tue foto e i tuoi video e configurare i backup direttamente all’interno delle impostazioni dell’app. Acquistala ora su Amazon approfittando dello sconto del 63% già applicato, e con l’abbonamento Prime risparmi anche sui costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.