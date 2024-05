SanDisk Ultra Dual Drive 128GB, oggi al MINIMO STORICO: solo 12€ (-35%)

Oggi abbiamo un’offerta imperdibile per te: la SanDisk Ultra Dual Drive da 128GB è disponibile su Amazon a soli 12,98€, con uno sconto incredibile del 35%! Questa è l’occasione perfetta per mettere le mani su una chiavetta USB versatile e affidabile, compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Non perdere altro tempo, vai su Amazon e approfitta di questa promozione!

SanDisk Ultra Dual Drive, dettagli e compatibilità

La SanDisk Ultra Dual Drive è la soluzione ideale per chi cerca una pendrive pratica e funzionale. Con i suoi connettori reversibili USB Type-C e USB Type-A, questa chiavetta si adatta perfettamente a smartphone, tablet, Mac e computer, permettendoti di trasferire i tuoi file in modo rapido e semplice. E con ben 128GB di spazio di archiviazione, avrai tutto lo spazio necessario per i tuoi documenti, foto, video e molto altro ancora.

Ecco le specifiche tecniche principali della SanDisk Ultra Dual Drive:

Caratteristica Dettagli Capacità 128GB Interfaccia USB 3.1 (Gen 1) Connettori USB Type-C e USB Type-A Velocità di lettura Fino a 150 MB/s Compatibilità Smartphone, tablet, Mac, PC Software SanDisk Memory Zone (app Android) Dimensioni 4.57 x 1.6 x 0.89 cm Peso 5 g

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di avere una chiavetta USB SanDisk Ultra Dual Drive da 128GB a un prezzo così conveniente. Con il 35% di sconto, questa offerta è semplicemente irresistibile. Immagina la comodità di avere tutti i tuoi file sempre a portata di mano, con la possibilità di trasferirli in un attimo tra i tuoi dispositivi grazie ai connettori USB-C e USB-A.

Non aspettare oltre, le scorte potrebbero esaurirsi da un momento all’altro! Scopri di più sulla pagina dedicata su Amazon e approfitta di questa promozione eccezionale. La SanDisk Ultra Dual Drive 128GB a soli 12,98€: un affare da non perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.