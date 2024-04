SanDisk Ultra Dual Drive da 128 GB a SOLI 12 EURO: offerta LIMITATISSIMA

Si caratterizza per un elegante design in metallo con cappuccio girevole progettato per proteggere i connettori durante gli spostamenti.

Si caratterizza per un elegante design in metallo con cappuccio girevole progettato per proteggere i connettori durante gli spostamenti.