Sandisk Ultra Flair 64 GB: la chiavetta USB 3.0 veloce e sicura a prezzo WOW

Torna in offerta la sensazionale Sandisk Ultra Flair 64 GB. Da comprare prima di subito a soli 11 euro su Amazon con spedizioni veloci e gratuite. Impossibile, dirai. Invece no: in questo momento la puoi fare tua col 67% di sconto. Non stiamo scherzando. Regalati una scheda velocissima, capiente e super sicura a un prezzo a dir poco ridicolo.

Sandisk Ultra Flair 64 GB, c hiavetta USB 3.0 REGALATA su Amazon

Ideale per archiviazione in tutta sicurezza e trasporto dei propri dati, anche quelli più sensibili è, come accennato prima, velocissima in scrittura e lettura, quindi puoi trasferire rapidamente le tue foto e i tuoi video oppure caricare velocemente i filmati collegandola a una smart TV o a un lettore. L’unità flash SanDisk Ultra Flair USB 3.0 presenta un’elegante e resistente custodia in metallo con finitura in blu che la protegge da urti improvvisi.

Create una cartella privata sull’unità con il software SanDisk SecureAccess. Questo software di crittografia AES a 128 bit facilita la protezione di file importanti mediante password. Per proteggere i vostri file è sufficiente trascinarli nella cartella privata. L’unità comprende il software di recupero dati RescuePRO Deluxe scaricabile che consente di recuperare con estrema facilità file cancellati accidentalmente (è necessario eseguire il download).

L’unità flash SanDisk Ultra Flair USB 3.0 è compatibile anche con USB 2.0. Potrete pertanto collegarla sia a porte USB 2.0 che 3.0. In tal senso può dunque usufruire di prestazioni USB 3.0 estremamente rapide fino a 150 MB/sec con l’unità flash e trasferite film in meno di 30 sec.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.