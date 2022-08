SanDisk Ultra Flair da 128 GB: sconto del 66% su Amazon

L’unità Flash Ultra Flair di Sandisk è capace di spostare rapidamente i file sul tuo pc grazie all’USB 3.0 che garantisce velocità fino a 150 MB/s. In offerta su Amazon a soli 19,63€ invece di 57,99€.

Il suo involucro in metallo resistente ed elegante è abbastanza dura da gestire cadute da oltre 2 metri. E grazie alle protezione con password, puoi essere certo che i tuoi file privati ​​rimangono privati. Una delle più grandi caratteristiche di questa chiavetta è la sua velocità rapida. Adottando la connessione tramite USB 3.0, l’unità Flash Ultra Flair può aiutarti a trasferire un film a lunghezza intera in meno di 30 secondi.

Inoltre, ha anche altre due funzioni meravigliose: è presente un software di crittografia a 128 bit e protezione con password. Il software RescuePro Deluxe Data Recovery è in grado di facilitare il processo di recupero dei file se sono stati eliminati per errore. E grazie al Sandisk SecureAccess puoi creare una cartella protetta da password (che può essere utilizzata per archiviare i dati privati).

È supportato da diversi sistemi operativi come: Windows e Mac (Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Mac OS X 10.6+). Sandisk Ultra Flair è supportata da una garanzia limitata di cinque anni. Approfitta ora dello sconto del 66%, e se diventi cliente Prime la spedizione è gratuita.

