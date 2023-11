Porta i dati sempre con te! Scheda microSDXC SanDisk da 64 GB a soli 17 euro!

Le schede SanDisk Ultra microSDHC sono compatibili con smartphone e tablet Android. Ha anche un adattatore per SD. Tramite app SanDisk Memory Zone puoi visualizzare e gestire sul tuo smartphone i dati incamerati. Col Black Friday è scontato del 22%, quindi lo paghi 17,99 euro!

Schede SanDisk Ultra microSDHC: le caratteristiche

Le schede SanDisk Ultra microSDHC e microSDXC UHS-I, come detto nell’incipit, sono compatibili con smartphone e tablet Android. Consentono di riprendere e archiviare un numero ancora maggiore di ore di filmati in Full HD. Con capacità fino a 1 TB, puoi archiviare sulla scheda ancora più ore di filmati in Full HD e disporre di ulteriore spazio per i video, le foto, i brani musicali, i film e gli altri tipi di file che desideri creare, salvare e condividere. Velocità di trasferimento fino a 140 MB/s. Velocità di trasferimento eccellenti ti consentiranno di trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto. Con classe A1, la scheda SanDisk Ultra microSD è ottimizzata per le app; offre un avvio più rapido delle app e prestazioni per una migliore esperienza con il tuo smartphone.

Disponibile nel Google Play Store, l’app SanDisk Memory Zone consente di visualizzare e accedere a tutti i file presenti nella memoria del telefono e di creare copie di riserva archiviandole in un unico spazio. Può inoltre trasferire automaticamente i file dal tuo dispositivo alla scheda di memoria per liberare spazio. Compatibile con il lettore MobileMate USB 3.0. Utilizzala con il lettore di schede microSD MobileMate USB 3.0 per trasferire rapidamente file di grandi dimensioni o in grandi quantità, oppure per trasferimenti frequenti.

Le schede SanDisk Ultra microSDHC sono compatibili con smartphone e tablet Android. Ha anche un adattatore per SD. Col Black Friday è scontato del 22%, quindi lo paghi 17,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.