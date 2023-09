SanDisk Ultra USB 3.0, il pacchetto da TRE PENDRIVE a prezzo STRACCIATO su Amazon

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 32 GB è un dispositivo di archiviazione portatile e affidabile progettato per offrire velocità elevate e una capacità di archiviazione sufficiente per le tue esigenze quotidiane. Con una capacità di 32 GB e velocità di lettura fino a 130 MB/s, questa chiavetta USB è un ottimo strumento per trasferire file rapidamente e facilmente.

La sua capacità generosa e le prestazioni veloci la rendono ideale per l’uso quotidiano, e grazie a questo pacchetto da tre pendrive offerto da Amazon a soli 14€, ovverosia col 52% di sconto, sono davvero da prendere e portare a casa in un baleno. Le spedizioni sono gratuite.

SanDisk Ultra

Con 32 GB di spazio di archiviazione, questa chiavetta USB offre abbastanza spazio per conservare una vasta gamma di documenti, foto, video e file multimediali. La velocità di lettura fino a 130 MB/s significa che puoi accedere rapidamente ai tuoi file e trasferirli da e verso la chiavetta senza dover aspettare a lungo.

L’interfaccia USB 3.0 garantisce una connessione ad alta velocità al tuo computer o a qualsiasi altro dispositivo compatibile con USB 3.0. La chiavetta USB ha un design leggero e compatto, che la rende facile da trasportare ovunque tu vada. Puoi inserirla nella tasca o nel portachiavi per averla sempre a portata di mano.

Puoi proteggere i tuoi dati con una password opzionale per garantire la privacy dei tuoi file, inoltre la chiavetta è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer, laptop, smart TV, console di gioco e molto altro. Inoltre, i dati sono protetti da perdite accidentali grazie alla funzione di sicurezza SanDisk. Acquistane tre pagandole oggi una miseria su Amazon, con soli 14€, ovverosia col 52% di sconto, ne porti a casa un trio davvero niente male.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.