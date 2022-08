SanDisk unità flash USB 3.1 da 128GB a 18€: FOLLIA Amazon, SCONTO del 67%

Un’unità flash USB da 128GB ultraveloce a soli 18 euro? Impossibile, dirai. Invece no: in questo momento, se ti affretti a cliccare su questo link prima che scada la promozione, puoi farla davvero tua a quel prezzo su Amazon con spedizioni veloci e gratuite. Non stiamo scherzando. Ideale per aggiungere ulteriore spazio di archiviazione a laptop, console di gioco, autoradio e molti altri dispositivi, è velocissima in scrittura e lettura, quindi puoi trasferire rapidamente le tue foto e i tuoi video.

Unità flash USB 3.1 SanDisk per amica

Proprio così: al giorno d’oggi avere delle schede come questa a portata di mano è come avere sempre al proprio fianco un’amica fedele. Soprattutto se non solo lente e di scarsa qualità, ma anzi migliorano le performance del proprio device. Questa unità flash USB 3.1 compatta, plug-and-stay, ad alta velocità (consente di trasferire un intero film sull’unità in meno di 30 secondi), è l’ideale per aggiungere ulteriore spazio di archiviazione al vostro dispositivo.

Uno degli aspetti più interessanti di questo prodotto è che è veloce. Ma tanto: in scrittura raggiunge rapidità fino a 15 volte superiori rispetto a quella consentita dalle unità USB 2.0 standard. Quindi quando magari rivedi un filmato che hai ripreso o hai copiato, la sua fluidità si mantiene buona permettendoti di goderti le immagini senza scatti o blocchi improvvisi.

Ti serve ulteriore spazio di archiviazione per laptop, console di gioco, autoradio e molti altri dispositivi, allora questa unità di memoria fa per te, perché ha tutte le carte in regola per essere super utile, ad un prezzo basso. Sbrigati, però, se vuoi approfittare di questo sconto del 67% e fare tua la scheda con solo 18 euro: clicca su questo link prima che scada la promozione e chiudi in fretta l’acquisto. Otterrai così anche la spedizione veloce e gratuita di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.