SanDisk V90 128GB: velocità MASSIMA oggi in SCONTO

Che tu sia un fotografo o un videomaker, è uno dei regali migliori che puoi farti è la Scheda SD V90 Extreme Pro di SanDisk, che ci permette di trasferire una grossa mole di dati in pochissimo tempo. SanDisk ha quindi finalmente la soluzione per noi e la Scheda SD con la classe di velocità più veloce in circolazione da 128 GB è disponibile oggi su Amazon al prezzo di 147,99€ con un ottimo sconto dell’8%.

Potreste dire che il prezzo non è poi così conveniente, ma la particolarità di questa scheda SD sta appunto nella sua classe di velocità V90, che è la migliore in assoluto per chi registra video e ha bisogno di immagazzinare tanti dati e soprattutto velocemente. Ci troviamo davanti un prodotto ultra veloce con una velocità di scrittura pari a 260 MB/s che consente di eliminare ogni attesa e supportare scatti continui in modalità burst e qualità elevata in termini di riprese video. Questa velocità di ripresa consente infatti di registrare dei video in 8K, 4K e Full HD con una velocità fino a 90MB/s.

SanDisk 128GB Extreme Pro, trasferimento dati alla velocità della luce

Il prodotto è certamente super indicato per chi lavora quotidianamente con foto e video e ha bisogno il massimo dalla sua scheda di memoria. Infatti, la velocità di trasferimento dati, come avrai capito anche dal nome, possono raggiungere dei picchi davvero estremi. Infatti, si possono raggiungere anche i 300 MB/s, con la possibilità procedere alla velocità della luce anche nella fase di post-produzione, fase tipicamente più lenta e macchinosa.

Inoltre dal punto di vista del mantenimento potrai stare finalmente tranquillo e non avere l’ansia di perdere i dati se la tua scheda cade nell’acqua o prende qualche pesante urto. Infatti, questo prodotto è stato pensato per tutti quei professionisti che si spostano tanto e che purtroppo possono incappare in situazione dove i loro strumenti possono urtare da qualche parte. Questo fantastica scheda è disponibile su Amazon con uno sconto dell’8% a 147,99€. Ma vi conviene affrettarvi, essendo un articolo prezioso, potreste non trovarlo più in sconto anche già domani.

