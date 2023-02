Sanremo 2023: come seguire la terza serata in streaming dall'estero

Ben 10 milioni e 757 mila spettatori e uno share pari al 62,4%: la prima serata della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023 ha registrato un vero e proprio boom di ascolti – la terza serata in programma per questa sera, giovedì 9 febbraio – promette altrettanto bene.

Saranno tutti i ventotto cantanti che porteranno sul prestigioso palco dell’Ariston la terza “tranche” di brani in gara, preludio della finalissima di sabato 11 febbraio in cui verrà eletta la canzone italiana dell’anno che entrerà di diritto a far parte anche della rosa di artisti in competizione al prossimo Eurovision Song Contest 2023, in programma a maggio presso la Liverpool Arena di Liverpool, nel Regno Unito.

Il Festival di Sanremo – come da settant’anni a questa parte – viene trasmesso in diretta su Rai 1, alla numerazione 1 LCN del telecomando. Chi vive all’estero e non vuole perdersi la seconda serata può optare per Rai Play, la piattaforma streaming live on demand ufficiale dell’emittente radiotelevisiva che trasmetterà in diretta tutti gli appuntamenti della kermesse oltre a una serie di aggiunte come, ad esempio, i Lis Performer che hanno il compito di tradurre le canzoni e le battute di ospiti e conduttori in Lingua dei segni.

Sebbene i contenuti e le dirette streaming Rai Play siano gratuiti, esiste tuttavia una restrizione geografica che ne permette la visione esclusivamente a chi si collega dall’Italia. Per questo motivo se vivi all’estero oppure ti trovi al di fuori dei confini nazionali per una vacanza o motivi di lavoro, dovrai usare una VPN per seguire la seconda serata del Festival di Sanremo. Noi ti consigliamo NordVPN: uno tra i migliori servizi VPN multipiattaforma, che puoi installare su qualsiasi dispositivo – dallo smartphone al tablet, dal PC all’Android TV.

Sanremo 2023: chi si esibirà nella terza serata

Anche la programmazione della terza serata del Festival si prospetta all’insegna della grande musica – italiana e non solo. Co-conduttrice, a fianco del “padrone di casa” Amadeus e a Gianni Morandi, la pallavolista italiana Paola Egonu. Ospiti Måneskin, Peppino Di Capri e Sangiovanni che canterà con Gianni Morandi.

Ventotto le canzoni in gara, la rosa completa che si è esibita durante la prima serata:

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete – “Mare di guai”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Colla Zio – “Non mi va”

Coma Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Gianmaria – “Mostro”

Giorgia – “Parole dette male”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Levante – “Vivo”

Madame – “Il bene nel male”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Marco Mengoni – “Due vite”

Modà – “Lasciami”

Mr. Rain – “Supereroi”

Olly – “Polvere”

Paola & Chiara – “Furore”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Tananai – “Tango”

Ultimo – “Alba”

Will – “Stupido”

Il giudizio è affidato ancora una volta ai giornalisti accreditati del Festival, divisi tra carta stampata, radio e web. Alla fine della serata sarà stilata una nuova classifica (provvisoria, s’intende) che includerà tutti i ventotto artisti.

