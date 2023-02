Sanremo 2023: le novità della settimana da vedere in streaming

Il Festival di Sanremo 2023 è pronto a partire con la prima serata in programma oggi 7 febbraio, da vedere comodamente in TV su Rai 1 ed in streaming su Rai Play con la possibilità anche di guardarlo dall’estero, in modo semplice e senza alcuna limitazione. Godersi appieno la nuova edizione del Festival di Sanremo 2023 è, quindi, possibile per tutti. Vediamo quali sono gli eventi in programma e come seguire il Festival per tutta la settimana.

Prima di entrare nei dettagli, ricordiamo che per seguire in streaming Sanremo 2023 dall’estero è possibile utilizzare una VPN come NordVPN:

Festival di Sanremo 2023: il programma completo

Il Festival di Sanremo 2023 prende il via oggi martedì 7 febbraio con la prima serata inaugurale. Seguiranno altre quattro serate che ci porteranno alla finale di sabato 11 febbraio 2023. Nel corso della cinque giorni del Festival, i conduttori Amadeus e Gianni Morandi saranno affiancati da varie co-conduttrici come Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini.

Come da tradizione, non mancheranno i “super ospiti” con artisti internazionali come i Black Eyed Peas e i Depache Mode oltre ad artisti italiani come i Pooh, Albano e Massimo Ranieri. In programma c’è anche il “ritorno” dei vincitori dell’edizione 2022, Mahmood e Blanco, oltre che dei Maneskin, vincitori nel 2021 e attesi per giovedì. Nella stessa serata è prevista la serata dei duetti, oramai appuntamento immancabile del Festival di Sanremo.

Oltre alle varie serate, il Festival di Sanremo 2023 presenta un ricco programma di eventi collaterali da seguire interamente su Rai Play oltre che tramite la programmazione di Rai 1.

Dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in streaming dall’estero

Tutti gli eventi e le serate del Festival di Sanremo 2023 saranno disponibili in diretta streaming su Rai Play, in modo completamente gratuito, ed anche dall’estero sarà possibile seguire il Festival di Sanremo 2023 per intero. In questo caso, c’è da fare una precisazione. Di norma, infatti, non è possibile accedere a Rai Play dall’estero. Basta però utilizzare una VPN per “aggirare” questo blocco, senza alcuna violazione della normativa.

Una volta installata la VPN, su qualsiasi dispositivo, basterà collegarsi ad Internet selezionando un server in Italia. In questo modo, Rai Play riconoscerà la connessione come “italiana” e l’utente potrà guardare il Festival di Sanremo 2023 in diretta streaming e in modo gratuito. In questo modo, è possibile seguire in streaming Sanremo 2023 per tutta la durata dell’evento.

La migliore VPN per seguire il Festival di Sanremo 2023 in streaming è, senza dubbio, NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. In questo momento, il servizio è proposto in sconto fino al 63% con una spesa di appena 3,49 euro al mese scegliendo il piano biennale. Da notare, inoltre, che NordVPN offre una garanzia di rimborso integrale di 30 giorni.

NordVPN ha tutte le carte in regola per essere considerare come la VPN giusta per seguire Sanremo 2023 in streaming. Il servizio, infatti, non presenta limiti di banda per la connessione ed è disponibile su tutte le principali piattaforme, con app dedicate. Da notare anche la possibilità di sfruttare una rete di server in tutto il mondo, in modo da aggirare qualsiasi limite geografico alla connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.