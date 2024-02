Sanremo 2024: la scaletta della quarta serata e come vederla in streaming

Siamo giunti all’attesissima quarta serata di Sanremo 2024: quella più attesa, insieme alla serata finale di domani, perché è quella dedicata alle cover di grandiosi pezzi del passato. Tutti e 30 gli artisti in gara si eseguiranno in duetto con altri cantanti per cantare canzoni amatissime del passato, tra singoli brani e medley nostalgici.

La serata avrà inizio come sempre alle ore 20.40 e potrai vederla in diretta streaming su RaiPlay, anche se ti trovi all’estero. In quest’ultimo caso, tuttavia, per accedere in futuro ai contenuti on-demand della piattaforma ti converrà attivare una VPN come NordVPN che ti permetta di selezionare un server italiano e così avere pieno accesso a RaiPlay.

Sanremo 2024: scaletta e ospiti della quarta serata

Di seguito, la scaletta completa con l’ordine in cui si esibiranno i 30 artisti in gara questa sera:

Sangiovanni con Aitana, medley di Farfalle e Mariposas Annalisa con La Rappresentante di lista e il coro Artemia, Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics Rose Villain con Gianna Nannini, medley Gazzelle con Fulminacci, Notte prima degli esami (Venditti) The Kolors con Umberto Tozzi, medley dei più grandi successi di Umberto Tozzi Alfa con Roberto Vecchioni, Sogna, ragazzo, sogna Bnkr44 con Pino D’Angiò, Ma quale idea Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani, Che sia benedetta/Occidentali’s Karma Santi Francesi con Skin, Hallelujah (Leonard Cohen) Ricchi e Poveri con Paola & Chiara, medley di Sarà perché ti amo/Mamma Maria Ghali con Ratchopper, medley dal titolo Italiano vero (Toto Cutugno) Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, Il cerchio della vita Loredana Bertè con Venerus, Ragazzo mio Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, medley dal titolo Strade Angelina Mango con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, La rondine di Mango Alessandra Amoroso con Boomdabash, medley Dargen D’Amico con Babel Nova Orchestra, omaggio a Ennio Morricone: Modigliani sulle note di The Crisis Mahmood con I Tenores di Bitti, Come è profondo il mare (Lucio Dalla) Mr.Rain con Gemelli Diversi, Mary Negramaro con Malika Ayane, La canzone del sole Emma con Bresh, medley di Tiziano Ferro Il volo con Stef Burns, Who Wants to Live Forever Diodato con Jack Savoretti, Amore che vieni, amore che vai (Fabrizio De Andrè) La Sad con Donatella Rettore, Lamette Il Tre con Fabrizio Moro, Medley dei più grandi successi di Fabrizio Moro BigMama con Gaia, La Niña e Sissi, Lady Marmalade Maninni con Ermal Meta, Non mi avete fatto niente Fred De Palma con Eiffel 65, medley dei più grandi successi degli Eiffel 65 Renga e Nek medley delle loro hit

Per quanto riguarda gli ospiti della serata: Lorella Cuccarini sarà la co-conduttrice, mentre è confermata la presenza di Pecco Bagnaia, il bi-campione della MotoGP. Poi, spazio anche a Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci che presenteranno il film Volare. Arisa canterà in Piazza Colombo e c’è molta attesa per il grande ritorno di Gigi D’Agostino, che suonerà dalla Costa Smeralda. Questa sera tornerà infine il voto della sala stampa, che si unirà a televoto e voto delle radio.

