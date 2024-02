Sanremo 2024: la scaletta della seconda serata e come vederla in streaming

Sanremo 2024, 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, è iniziato ed è stato subito un grande successo con uno share che ha toccato picchi che non si vedevano dagli anni d’oro del 1995. Ci prepariamo quindi alla seconda serata: di seguito trovi la scaletta completa, mentre per vederla in streaming ti ricordiamo che basta accedere a RaiPlay anche all’estero.

Sanremo 2024: la scaletta completa della seconda serata

Dopo il grande inizio di ieri sera, con tutti e 30 i concorrenti che hanno subito esibito le loro canzoni, questa volta il programma si divide. Ad esibirsi sarà quindi la metà dei cantanti in gara, che sono stati estratti a sorte questa mattina. Questi verranno presentati a loro volta dagli altri concorrenti che si esibiranno invece domani. Una trovata originale, come puoi vedere dalla lista seguente:

Renga e Nek -presentati da La Sad

Alfa presentato da Mr. Rain

Dargen d’Amico presentato da Diodato

Il Volo presentati da Rose Villain

Gazzelle presentato dai bnqr44

Emma presentata da I Santi Francesi

Mahmood presentato da Alessandra Amoroso

Big Mama presentata da Il Tre

The Kolors presentati da Angelina Mango

Geolier presentato da Fiorella Mannoia

Loredana Bertè presentata da Sangiovanni

Annalisa presentata da Maninni

Irama presentato dai Ricchi e Poveri

Clara presentata dai Negramaro

Questa volta la valutazione avverrà sia tramite il televoto, sia attraverso la giuria delle radio. Vedremo se la classifica dei primi cinque vista ieri verrà confermata o sarà del tutto stravolta. Tra gli ospiti attesi troviamo invece il grande John Travolta, il talentuoso Leo Gassman, il maestro Giovanni Allevi e il cast di Mare Fuori, accompagnato da Matteo Bussola per un momento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere.

