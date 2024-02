Sanremo: tutti i segreti di Annalisa in questa fanzine speciale di Rolling Stone (esclusiva ePRICE)

Dopo la clamorosa ultima estate, Annalisa è pronta a prendersi la scena anche a Sanremo con il brano Sinceramente. In attesa della sua prima performance sul palco sanremese di quest’anno, Rolling Stone ha dedicato alla cantante di Bellissima e Mon Amour una fanzine speciale, per quello che già oggi è un numero da collezione: si può acquistare in vendita su ePRICE in esclusiva a 3,90 euro.

Rolling Stone Fanzine: Annalisa si racconta…sinceramente in vendita solo su ePRICE

A poche ore dal suo esordio a Sanremo 2024, Annalisa si racconta in una chiacchierata a cuore aperto con la redazione di Rolling Stone. Una conversazione a ruota libera, durante la quale racconta cosa per lei significhi essere una popstar nel panorama musicale italiano oggi.

Non c’è da stupirsi che Annalisa abbia tutti gli occhi puntati su di lei: i tormentoni che hanno monopolizzato l’estate 2023 sono ancora tra i brani più suonati nelle radio italiane, il primo posto tra gli album più venduti in Italia con E poi siamo finiti nel vortice, per concludere con il suo primo concerto al Forum.

Il numero da collezione di Rolling Stone comprende anche le interviste a colleghi e collaboratori dell’ex cantante di Amici, l’analisi del canzone Sinceramente con cui si presenta per la sesta volta al Festival, una galleria di foto che ripercorre la sua carriera, più un simpatico test intitolato “Che Annalisa sei?”.

La fanzine di Rolling Stone “Annalisa si racconta…sinceramente” è in vendita in esclusiva su ePRICE a soli 3,90 euro. L’articolo è venduto e spedito da ePRICE.

