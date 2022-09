Questo spettacolo di drone con videocamera HD è facile da pilotare e costa una MISERIA

Grande occasione per tutti gli appassionati di foto e riprese video che vogliono avvicinarsi al mondo dei droni per realizzare delle spettacolari riprese dall’alto. Su Amazon c’è infatti a un ottimo prezzo un kit perfetto proprio per iniziare a fare pratica in questo campo. Un prodotto pensato per i principianti, ma che dispone di tutto ciò che serve a soli 60€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo è già scontato di base di 23,50€ (24%), ma a questa cifra bisogna poi aggiungerne un altro sconto del 20% spuntando l’apposita voce sulla pagina del prodotto.

Il drone completo di tutto per iniziare a fare pratica

Questo piccolo dispositivo è davvero stupefacente: si può controllare facilmente tramite smartphone disegnando ad esempio un percorso specifico e impostando fino a due diverse velocità di volo tra alto e basso. In volo può rotolare e capovolgersi in 4 direzioni e di 360°, rendendo il tutto più emozionante. Ma oltre che con i comandi tattili funziona anche con quelli gestuali e vocali.

Proprio così: fai ad esempio il segno “V” per attivare il drone per scattare foto entro una distanza di 2-3 m tra te e le camere, oppure un gesto “PLAM” per far sì che la videocamera inizi a registrare video entro 3 secondi. Tramite l’apposita app scaricabile dal PlayStore si ha invece la funzione di controllo vocale intelligente, in grado di impartire ordini come “Atterrare”, “Decollare”e via discorrendo.

Con l’icona di atterraggio di emergenza, poi, presente sempre nell’applicazione, il giocatore può far atterrare rapidamente il drone a terra ogni volta che questi è fuori controllo. Insomma un drone ottimo sia per i principianti con pochissima esperienza che vogliono cominciare a pilotare un drone, sia per chi ha già un po’ di esperienza e vuole divertirsi senza dover spendere troppo. Fallo tuo a soli 60€, spese di spedizione inclusa, ma ricordati prima di andare in cassa di spuntare in pagina la voce Applica coupon 20%.

