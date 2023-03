Sapevi di poter acquistare IKEA su Amazon? Trovi sconti ASSURDI

Di cercare prodotti Ikea su Amazon forse non ci hai mai pensato. In realtà trovi molte cose sul colosso dell’e-commerce e devo dire che in alcuni casi, hai persino la chance di risparmiare.

Prendi come esempio questo sgabello: l’ho scovato girovagando ed ecco che con soli 19,95€ diventa tuo. Merito ovviamente del ribasso del 44% che fa estremamente comodo. Non ne approfitti? Collegati ora.

Non ti preoccupare, le spedizioni sono completamente gratuite se hai un abbonamento Amazon Prime attivo.

Ikea su Amazon: questi sgabello è l’esempio perfetto

Come ti dicevo, scrivendo Ikea nella barra di ricerca vengono fuori diversi prodotti. Se devi acquistare qualcosa di piccolo e non vivi vicino a un mega store svedese nelle vicinanze, sai che il gioco non vale la candela. Ebbene, le spese di spedizione non sono sempre regalate e beh, ti fanno tenere le cose nel tuo carrello virtuale per tantissimo tempo.

Ma mettiamo il caso che hai necessità di un piccolo sgabello da tenere a portata di mano. Tipo per prendere i pacchi di pasta nei pensili più alti della cucina o per acchiappare qualcosa nell’armadio che si è disperso nei piani più alti. Eccolo che lo hai a portata di mano.

Disponibile in colorazione bianca e realizzato in legno massello, questo prodottino è solido, robusto e sempre comodo da tenere in casa. Con un’altezza complessiva di 50cm è proprio ciò che ti occorre per non dover chiedere più aiuto e fare tutto da te.

Allora, non ne approfitti? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare questo meraviglioso sgabello firmato IKEA a soli 19,99€ grazie al ribasso del 44%.

Le spedizioni, come ti dicevo prima, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account. In caso contrario prova il servizio, hai 30 giorni di prova gratuiti.