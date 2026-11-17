Cambiare il nome del proprio indirizzo Gmail senza perdere messaggi e dati potrebbe diventare possibile anche in Italia, ma non per tutti nello stesso momento.

Google ha avviato da novembre 2026 un rilascio graduale della funzione che consente di modificare la parte prima di @gmail.com, conservando la casella e i servizi collegati. L’opzione è stata individuata anche su account italiani, ma la sua presenza dipende dal profilo. Prima di procedere, conviene sapere dove cercarla e quali limiti prevede, perché non tutte le modifiche sono libere o immediatamente reversibili.

Come verificare se il cambio indirizzo è attivo sul proprio account Google

Per capire se la funzione è già arrivata sul proprio profilo bisogna andare su myaccount.google.com/google-account-email, entrare in Informazioni personali, poi aprire Email e selezionare Email Account Google. Se l’account è tra quelli già abilitati, compare la voce “Cambia l’email del tuo Account Google”. Da lì si può scegliere un nuovo nome utente, a patto che sia disponibile e rispetti le regole di Gmail. La procedura è guidata e piuttosto semplice.

Se invece quella voce non compare, al momento non c’è molto da fare: vuol dire che il cambio indirizzo Gmail non è ancora stato attivato su quel profilo. Come spesso accade con le novità legate agli account, Google procede a scaglioni. Qualcuno può vederla già oggi, altri dovranno aspettare ancora qualche giorno o più.

Vecchio indirizzo, email e accessi: cosa cambia davvero

Il punto da chiarire è questo: il cambio riguarda solo la parte prima di @gmail.com, non l’intero account. Dopo la modifica, email, Google Foto, Drive, contatti, calendari e dati personali restano collegati allo stesso profilo. Il vecchio indirizzo non viene cancellato: diventa un alias permanente e continua a ricevere messaggi nella stessa casella Gmail. Chi scrive al vecchio recapito, quindi, non dovrebbe notare differenze.

Secondo quanto indicato nella procedura di Google, sarà inoltre possibile continuare ad accedere ai servizi sia con il nuovo indirizzo sia con quello precedente. È una differenza importante rispetto alla creazione di un nuovo account, che spesso obbliga a riconfigurare app, backup, abbonamenti e accessi. Qui il profilo resta lo stesso. A cambiare è il nome visibile dell’indirizzo principale.

Limiti annuali, alias permanenti e possibili problemi con app e dispositivi collegati

Prima di confermare il nuovo indirizzo, conviene leggere bene le condizioni mostrate da Google. La società permette di creare un nuovo indirizzo Gmail una volta ogni 12 mesi, fino a un massimo di tre modifiche complessive. Il vecchio indirizzo, inoltre, resta legato all’account e non può essere eliminato, anche se può tornare a essere impostato come indirizzo principale.

Ci sono poi alcuni aspetti pratici da tenere presenti. Google segnala possibili effetti su Chromebook, sull’uso di Accedi con Google nei siti di terze parti e su Chrome Remote Desktop. Alcune impostazioni delle app potrebbero essere reimpostate, un dettaglio non banale per chi usa Gmail per lavoro o per servizi bancari, gestionali e piattaforme cloud.

Meglio quindi fare un controllo prima del cambio, salvare i dati più importanti e verificare gli accessi principali subito dopo. La funzione è arrivata anche sugli account italiani, ma resta legata a un’attivazione progressiva: la sezione Email dell’Account Google è il punto da controllare per sapere se si può già procedere.