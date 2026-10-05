Sarà rimosso dagli iPhone: la decisione è ufficiale, non lo troverai più

Il motivo è semplice: molti modelli, anche se possono essere aggiornati a versioni recenti di iOS, non hanno chip e memoria sufficienti per far girare le nuove funzioni direttamente sul telefono. La linea, indicata dalle specifiche tecniche diffuse dall’azienda e riprese dalla stampa specializzata, non passa dall’anno di uscita né dal sistema operativo installato. Passa dall’hardware. E per chi ha comprato un iPhone non troppo tempo fa, la differenza si sente.

Con Apple Intelligence, la società di Cupertino porta su iPhone strumenti pensati per aiutare nella scrittura, nella revisione dei testi, nella gestione dei contenuti e nella creazione di immagini. Funzioni che, secondo Apple, devono lavorare almeno in parte sul dispositivo, senza mandare ogni operazione su server esterni. Ed è qui che arriva il limite: avere l’ultima versione di iOS non basta.

Il punto, nella pratica, è la capacità del telefono di reggere modelli di machine learning in locale. “Serve un hardware in grado di sostenere quei carichi”, è la sintesi che circola tra gli analisti del settore. Così due iPhone aggiornati allo stesso sistema operativo possono comportarsi in modo diverso: uno accede agli strumenti di IA Apple, l’altro resta alle funzioni tradizionali. Una differenza meno evidente di una fotocamera o di una batteria, ma molto concreta nell’uso di tutti i giorni.

I modelli tagliati fuori: da iPhone 11 a iPhone 15 base

La lista degli iPhone esclusi da Apple Intelligence comprende diversi modelli ancora molto diffusi. Restano fuori iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, insieme all’intera famiglia iPhone 12: modello base, mini, Pro e Pro Max. Lo stesso vale per la gamma iPhone 13, dal mini al Pro Max, e per iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max.

Un banco di riparazione mette a confronto due smartphone: a fare la differenza sono chip e componenti interni, non solo gli aggiornamenti software.

Nel gruppo finiscono anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Ed è questo il dettaglio che ha fatto più rumore. Sono telefoni recenti, ancora molto presenti nel mercato dell’usato e nelle offerte degli operatori, ma non hanno la stessa base tecnica delle versioni Pro. Chi li possiede continuerà a ricevere aggiornamenti software, secondo il normale ciclo di supporto Apple, ma non potrà usare le funzioni avanzate di intelligenza artificiale introdotte dall’azienda. Una distinzione che, al momento dell’acquisto, non sempre era così chiara.

Chip A17 Pro e 8 GB di RAM: i requisiti che decidono l’accesso

Per usare Apple Intelligence su iPhone serve almeno un chip A17 Pro. A questo si aggiunge un altro requisito: 8 GB di RAM. Sono due condizioni tecniche che Apple collega al funzionamento locale delle funzioni di IA, cioè alla possibilità di lavorare su testi, immagini e comandi complessi senza dipendere sempre dal cloud.

Tra i modelli compatibili ci sono quindi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, entrambi con A17 Pro. Dalla famiglia iPhone 16 in poi, la disponibilità si allarga ai dispositivi con processori adatti. In questa fase il chip diventa un criterio decisivo, tanto quanto — se non più — di elementi che di solito pesano nella scelta, come autonomia, display o fotocamera. Solo con quella base tecnica l’aggiornamento software può diventare davvero nuove funzioni.

Anche la memoria conta. Gli 8 GB di RAM sono la soglia minima indicata per sostenere le operazioni richieste da Apple Intelligence. Sotto quel livello, un iPhone può essere aggiornato, restare fluido nell’uso normale, andare ancora benissimo per foto, messaggi e app. Ma non essere abbastanza attrezzato per far girare le nuove funzioni di IA generativa previste da Apple.

Il caso iPhone 15: un modello recente senza le funzioni IA

Il caso più discusso resta quello di iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Entrambi montano il chip A16 Bionic, precedente all’A17 Pro, e hanno una quantità di memoria inferiore alla soglia richiesta. È questa combinazione — processore e RAM — a tenerli fuori da Apple Intelligence. Non la data di acquisto, né la compatibilità con iOS.

Per molti utenti la differenza si vedrà nelle attività quotidiane: niente assistenza avanzata alla scrittura, niente strumenti IA integrati per modificare contenuti, niente creazione di immagini nel perimetro previsto da Apple. Le versioni iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, invece, avranno accesso al pacchetto grazie al chip A17 Pro. Una distanza dentro la stessa generazione. E non è un dettaglio da poco.

La scelta conferma una direzione ormai evidente nel settore: le nuove funzioni di intelligenza artificiale sugli smartphone non dipendono più solo dal software distribuito con un aggiornamento, ma dalla potenza già presente nel dispositivo al momento dell’acquisto. Per Apple è un modo per garantire prestazioni stabili. Per gli utenti, però, significa fare i conti con una compatibilità più selettiva. Anche quando l’iPhone, a prima vista, sembra ancora nuovo.