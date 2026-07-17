Saranno obbligatori per alcuni conducenti ma costano 2000 euro: la Legge necessaria fa discutere

L’alcolock diventa una misura concreta per gli automobilisti già condannati per guida in stato di ebbrezza oltre determinate soglie.

Il dispositivo impedisce l’avvio del veicolo se rileva la presenza di alcol nel respiro e potrà essere installato soltanto attraverso apparecchi omologati e officine autorizzate. L’obiettivo è ridurre le recidive e aumentare la sicurezza stradale, ma il provvedimento riguarda una platea ben precisa e porta con sé anche un costo rilevante: tra acquisto, montaggio e verifiche periodiche, la spesa complessiva può avvicinarsi ai 2.000 euro.

Alcolock, chi dovrà installarlo dopo una condanna per guida in stato di ebbrezza

L’obbligo di installare l’alcolock scatta per chi è stato condannato in via definitiva per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, cioè la soglia da cui la violazione entra nel penale. In concreto, finito il periodo di sospensione della patente, il conducente potrà tornare a guidare solo mezzi dotati del sistema anti-avviamento. Per i casi tra 0,8 e 1,5 g/l, l’obbligo dura almeno due anni. Se invece il tasso supera 1,5 g/l, o se c’è recidiva, si sale ad almeno tre anni, salvo diverse valutazioni della Commissione medica locale.

Il dispositivo, chiamato tecnicamente Ignition Interlock Device, viene collegato all’accensione dell’auto. Prima di partire bisogna soffiare in un boccaglio: se viene rilevata presenza di alcol oltre i limiti fissati, il motore non si avvia. Sulla patente possono comparire codici specifici, come il 68, che indica il divieto di assumere alcol, e il 69, che consente la guida solo su mezzi con alcolock omologato. Una regola chiara sulla carta, ma pesante nella vita di tutti i giorni. Soprattutto per chi in famiglia ha una sola auto.

Costi fino a 2.000 euro, officine autorizzate e auto non sempre compatibili

Il nodo più delicato resta quello dei soldi. L’alcolock obbligatorio è a carico del conducente e, secondo le prime stime degli operatori, tra dispositivo e installazione può costare tra 1.500 e 2.000 euro. Poi ci sono i boccagli monouso, la taratura periodica e gli eventuali interventi di manutenzione. Non è, quindi, una spesa che si chiude una volta montato l’apparecchio. “Il problema vero sarà la gestione nel tempo”, ha spiegato un installatore del settore automotive, riferendosi ai controlli annuali e alle possibili anomalie tecniche.

Il montaggio potrà essere fatto solo nelle officine autorizzate indicate sul Portale dell’Automobilista, dove compaiono anche i dispositivi omologati e i marchi ammessi. Prima, però, serve una verifica di compatibilità: non tutte le auto possono montare il sistema. Il problema riguarda soprattutto i veicoli più datati. Il parco circolante italiano ha un’età media alta e alcuni modelli non hanno le interfacce elettroniche necessarie. In questi casi il conducente rischia di trovarsi davanti a una scelta non semplice: cambiare mezzo, usare un’auto compatibile oppure attendere indicazioni dagli uffici competenti. E nelle province meno servite peseranno anche distanze e tempi.

Multe, controlli e conseguenze per chi aggira le nuove regole

Chi è sottoposto all’obbligo di alcolock e guida un veicolo senza dispositivo, o non rispetta le prescrizioni, rischia una multa da 158 a 638 euro e la sospensione della patente da uno a sei mesi. Durante i controlli, le forze dell’ordine potranno chiedere la dichiarazione di avvenuta installazione, il certificato di taratura e verificare che i sigilli anti-manomissione siano integri. Se l’apparecchio risulta alterato, rimosso o manomesso, le sanzioni possono diventare più pesanti. Una vite fuori posto, un sigillo rovinato, un documento mancante: dettagli che potranno fare la differenza.

Le conseguenze si aggravano se il conducente già obbligato all’uso dell’alcolock viene trovato di nuovo alla guida in stato di ebbrezza. In quel caso, le sanzioni previste dal Codice della strada possono aumentare di un terzo. Il rifiuto di sottoporsi all’etilometro resta punito con le misure più severe, compresi ammenda, arresto nei casi previsti e possibile confisca del veicolo. C’è poi un aspetto pratico non secondario: l’alcolock è installato sull’auto, non sulla persona. Dunque chiunque usi quel mezzo dovrà soffiare prima di partire, anche se non è il destinatario della misura. Una regola pensata per la sicurezza, ma destinata a far discutere ancora.