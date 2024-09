Sbattitore elettrico Moulinex in mega sconto: oggi è tuo a meno di 50€

È il momento giusto di sbizzarrirti in cucina sfruttando un elettrdomestico efficiente e multi funzionale! Parliamo dello Sbattitore Elettrico Moulinex Prep’Mix+, oggi disponibile su Amazon a soli 45 euro con uno sconto bomba del 39%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Sbattitore Elettrico Moulinex Prep’Mix+: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Sbattitore Elettrico Moulinex Prep’Mix+ è un vero e proprio gioiellino che svolterà la tua vita in cucina, anche se non sei un cuoco provetto.

Innanzitutto ha un motore potente da 500 W che assicura risultati impeccabili, anche con impasti più pesanti: questo vuol dire che potrai preparare di tutto grazie a performance eccezionali garantite con qualsiasi tipologia di ingrediente.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice in quanto potrai scegliere tra 5 velocità e un’impostazione Turbo con cui sbizzarrirti con una vasta gamma di ricette. Nello specifico le fruste ad elevate prestazioni in acciaio inox permettono di mescolare, sbattere e montare alla perfezione per ottenere albumi eccellenti, panna montata, impasto per torte, maionese e molte altre preparazioni.

Con questo modello è possibile preparare anche impasti pesanti e pastelle grazie ai ganci in acciaio inox che consentono di realizzare brioche, pane, pasta per pizza e molto altro. Inoltre è dotato di un recipiente indipendente auto-rotante da 2,5 litri per sbattere in modo facile e senza l’uso delle mani.

