Scaldabiberon, Sterilizzatore e Biberon smart tutto in 1: prezzo e idea pazzesca

Quello che vi segnaliamo oggi è una genialata, ma di quelle pazzesche. Stiamo parlando di uno scalda biberon che in realtà è talmente tecnologico non solo da facilitarti l’allattamento di tuo figlio o di tua figlia, ma anche da farti avere in pochi minuti del latte caldo, del cibo scongelato, delle uova al vapore o addirittura del gustosissimo yogurt. Puoi anche usarlo come sterilizzatore. Una roba allucinante. Questo prodotto è fantastico e super utile, da acquistare a occhi chiusi prima di subito a soli 32 euro.

Lo scaldabiberon Kisdream, semplicemente geniale

Lo scaldabiberon Kisdream adotta un innovativo design flip-top in grado di riscaldare contemporaneamente due biberon di forme e dimensioni diverse, e supporta biberon di qualsiasi materiale. Una temperatura costante di 45 ℃ può ridurre efficacemente il rischio di scottature ed evitare la necessità di aspettare a lungo per far bollire l’acqua e far piangere il bambino a causa della fame.

L’ampio touchscreen supporta anche il funzionamento con una sola mano, così puoi scaldare la pappa del tuo bambino mentre lo calmi. È un regalo di alta qualità per le madri alle prime armi. Grazie al display luminoso al LED, poi, il funzionamento notturno è più sicuro e protetto. E grazie al sistema intelligente antiscottatura può interrompere automaticamente l’alimentazione quando lo scaldalatte è senza acqua.

In sintesi, ecco cosa fa questo scaldabiberon multifunzione 9 in 1: latte caldo / scongelamento / riscaldamento rapido del latte / riscaldamento degli alimenti / impostazione predefinita / timer / uova al vapore / produzione di yogurt. Adatto a tutte le famiglie con neonati e bambini piccoli. Ogni funzione ha una temperatura predefinita. E poi:

Riscaldamento a doppia bottiglia: lo scaldalatte può riscaldare due bottiglie contemporaneamente, adatto per l’alimentazione doppia.

Riscaldamento rapido del latte in 2 minuti: può riscaldare il latte rapidamente in 2 minuti (di solito il latte riscaldato può raggiungere la giusta temperatura in 7-8 minuti).

Con la funzione del timer degli appuntamenti, puoi organizzare l’ora in modo più preciso, per assicurarti che il tuo bambino stia lontano dalla fame e dagli impegni quotidiani.

Sicurezza dei materiali: lo scaldalatte è adatto a tutte le bottiglie di latte ed è realizzato in materiale PP privo di BPA per uso alimentare. Rilevamento della temperatura integrato, sonda di rilevamento della temperatura esterna.

La cosa incredibile di questo dispositivo è che può fungere anche da sterilizzatore dei biberon. Dopo aver premuto il pulsante di sterilizzazione 100 ℃, infatti, il contenitore viene riscaldato automaticamente a 100 gradi Celsius e quindi sterilizzato per 5 minuti. Può uccidere efficacemente il 99,99% dei batteri. E allora, non ci sono scuse: questo prodotto è fantastico e super utile, da acquistare a occhi chiusi prima di subito a soli 32 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.