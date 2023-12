SCALDAMANI e POWERBANK 2 in 1: ti scalda le mani e ricarica i tuoi dispositivi con 19€

Con l’inverno alle porte, tutti sappiamo quanto sia importante rimanere al caldo durante le fredde giornate e serate. Ecco perché dovresti prendere in considerazione questo geniale gadget che è scaldamani ma anche Powerbank, un gadget incredibilmente utile e versatile che ti terrà al caldo e ti consentirà di caricare i tuoi dispositivi elettronici in movimento. Pazzesco, no? Acquistalo ora a soli 25€ con il coupon sconto del 28% grazie a quello base sul prezzo di listino, più il coupon regalo da spuntare in pagina, e preparati per un inverno senza più preoccupazioni riguardo al freddo o alla batteria scarica dei tuoi dispositivi.

Il gadget geniale che ti scalderà e darà energia ai tuoi device

Questo dispositivo è dotato di una funzione di scaldamani elettrico, che ti permette di riscaldare le tue mani in pochi secondi. Con tre diverse impostazioni di calore, puoi regolare la temperatura in base alle tue preferenze. Oltre a funzionare come scaldamani, questo dispositivo è anche un power bank da 5000 mAh. Puoi utilizzarlo per caricare il tuo smartphone, tablet o altri dispositivi elettronici in qualsiasi momento.

Il display digitale integrato ti mostra chiaramente la temperatura impostata e lo stato della batteria. Sarai sempre informato sull’autonomia rimanente e sulla temperatura del tuo scaldamani. Questo scaldamani è riutilizzabile, il che significa che puoi usarlo per tutta la stagione invernale. È leggero e facile da trasportare, il che lo rende perfetto per le attività all’aperto come il campeggio, lo sci o le passeggiate. Con il suo design elegante e moderno, questo scaldamani è anche un ottimo regalo per amici e familiari.

Non lasciare che il freddo ti impedisca di godere delle attività all’aperto durante l’inverno. Con lo scaldamani utilizzabile come Powerbank, avrai una fonte costante di calore e potrai mantenere i tuoi dispositivi elettronici carichi ovunque tu vada. Approfitta di questa offerta su Amazon e preparati per un inverno al caldo e connesso. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.