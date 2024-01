Scaldamani elettrico ricaricabile: SUPER SCONTO!

L’inverno è arrivato e con questa stagione anche il freddo. Cosa fare per riscaldare velocemente le mani quando si è lontani dal tanto amato termosifone? Serve uno scaldamani elettrico ricaricabile! Ecco un modello molto pratico, leggero, ma potente in super sconto Amazon! Oggi puoi avere il modello Babacom a soli 10,82€ grazie al doppio sconto del 5% più quello del 40% applicabile direttamente su Amazon. Non aspettare! Compralo subito!

Combatti il freddo in modo super efficace!

Gli scaldamani devono essere piccoli, comodi e sempre pronti all’uso. Questo è il caso del modello di cui vi parliamo oggi. Si tratta infatti di una doppia unità di scaldamani elettrici con batteria ricaricabile in grado di donare in pochi secondi il calore di cui avete bisogno, anche in movimento.

Una volta acquistati, arriva a casa una scatola contenente i due scaldamani e due cavetti USB-C per la ricarica. I due dispositivi possono incastrarsi a vicenda per essere trasportati in modo più agevole.

Ovviamente stanno nel palmo di una mano, ma non è detto che dobbiate tenerli per forza insieme. Potreste, per esempio, decidere di regalare un’unità a qualche amico o parente particolarmente freddoloso: lo farete felice con pochissimi euro!

Ciascuno scaldamani elettrico ricaricabile è dotato di 3 livelli di riscaldamento. L’autonomia massima di 20h è garantita dalla batteria da 3000 mAh integrata. La ricarica completa, dallo 0%, richiede un massimo di 5h. In ricarica, i 3 led posti sul corpo degli scaldamani indicano il livello della batteria. Durante l’utilizzo, indicano invece il livello di riscaldamento impostato attraverso il tasto di accensione/spegnimento.

Ovviamente sono dotati di tutti i sistemi di sicurezza del caso e prevengono le ustioni.

Lo scaldamani elettrico ricaricabile è un prodotto indispensabile in questa stagione fredda soprattutto per chi è sempre in movimento, ma vuole sentirsi vicino al tepore di casa.

Il modello Babacom di cui vi abbiamo appena parlato è in super sconto Amazon! Approfitta subito dell’offerta e acquistali a soli 10,82€! Lo sconto è doppio: sia del 5% che del 40% aggiuntivo da applicare direttamente attraverso Amazon!

