Scaldasonno Imetec: sognare al caldo senza più l'INCUBO di bollette salate

Dormire bene è fondamentale per affrontare al meglio la giornata e un sonno rigenerante è la chiave del benessere. Lo scaldaletto Imetec aiuta in tal senso a dormire bene perché crea nel letto un habitat confortevole con il giusto tepore che facilita il relax e un riposo di qualità. Dulcis in fundo, è utilizzabile con tutti i materassi, anche in lattice e memory foam, e consuma davvero poco, pertanto è l’ideale per combattere il freddo di questo periodo, senza pesare troppo sulla bolletta elettrica. Fallo tuo su Amazon a soli 54€ e non te ne pentirai. Le spedizioni sono gratuite grazie a Prime.

Imetec Scaldasonno: dormi al caldo e spendi poco

Il prodotto è il classico esempio di quando un “nome” è sinonimo di garanzia. La qualità generale della coperta è infatti eccellente, ed è realizzata in autentico tessuto trapuntato italiano di alta qualità, anallergico e lavabile a mano e in lavatrice a 30 °C.

La sua sicurezza è poi assicurata dal sistema di controllo digitale Electro Block con funzione di auto-diagnosi ad ogni accensione. Electro Block verifica l’efficienza e la sicurezza di tutti i componenti, monitora costantemente lo scaldaletto durante l’uso e, in caso di anomalie, interviene tempestivamente spegnendolo.

Tutti gli Scaldasonno sono lavabili in lavatrice o a mano: basta staccare il comando e seguire le indicazioni riportate sull’etichetta del tessuto. Inoltre grazie a esso Scaldasonno è utilizzabile con tutti i materassi, anche in lattice e memory foam. Con questo prodotto, infine, dormi al caldo tutta la notte e risparmi sulla bolletta elettrica perché ha un ridotto consumo energetico, anche se utilizzato per tutta la notte. Che aspetti? Oggi costa 54€ su Amazon, grazie allo sconto del 15%. Spedizioni gratis via Prime.

