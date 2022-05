Scanner diagnostica auto, utile ed economico su Amazon (29€)

Se vuoi tenere sempre d’occhio lo stato di salute della tua auto e le sue prestazioni presenti e future, questo piccolo gioiellino è l’ideale. Si tratta infatti di uno scanner per la diagnostica delle vetture che in maniera super semplice è in grado di rilevarti alcuni parametri utili. Il tutto al modico prezzo di 29€ su Amazon.

Utilissimo scanner per la diagnostica dell’auto

Per un’accurata analisi dei problemi della mostra auto questo interessantissimo scanner chiamato AL200 è il top. Pensate, vi consente di leggere eventuali problemi della vettura riguardo ad esempio i pneumatici, ma anche cancellare eventuali codici di errore generici specifici del produttore.

Questo dispositivo diagnostico può anche essere eseguito con test di disponibilità I/M, visualizzazione Freeze Frame, lettura informazioni auto, accensione luce del motore. Insomma, non sarà un accessorio di quelli super professionali (d’altronde quelli costano almeno il triplo) ma di certo fa bene il lavoro per il quale è stato costruito, dando delle prime indicazioni utili su ciò che eventualmente non va nell’auto.

L’OBD2 rileva velocità, percorrenza in km, emissioni e tanti altri parametri a seconda del tipo di automobile. Avere insomma con sé uno scanner per la diagnostica delle vetture che in maniera super semplice è in grado di rilevarvi alcuni parametri utili, è sempre prezioso. Facci un pensierino al modico prezzo di 29€ su Amazon.