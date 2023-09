Scanner diapositive in offerta: trasforma le tue vecchie foto!

Diciamocela tutta: per chi ha superato gli “anta” viene sempre un po’ di nostalgia di quando faceva foto durante i viaggi o i compleanni e dopo poteva sfogliare dei bei album. La digitalizzazione ha portato tante comodità, ma ha fatto perdere molto in termini di emozioni. Tuttavia, puoi ridare nuova vita alle diapositive e ai negativi che hai in casa grazie allo Scanner digitale in promozione su Amazon con 14% di sconto. Quindi lo pagherai solo 53,19 euro e ridarai nuova vita ai tuoi ricordi!

Scanner digitale per diapositive e negativi: come funziona?

Con il semplice tocco di un pulsante, il digitalizzatore di immagine scansione e convertire i vostri vecchi ricordi in formato JPEG. Una volta completata la scansione, lo schermo LCD a colori da 2,4 pollici incorporato visualizzerà l’immagine digitalizzata. La conversione avviene in soli tre passaggi, quindi velocemente. In che modo? Basta caricare le diapositive o negativi nello scanner, utilizzando il negativo incluso o supporto per diapositive. Successivamente, devi collegare il convertitore con l’adattatore di alimentazione incluso. Infine, è possibile avviare la scansione e il gioco è fatto!

Molto comodo il supporto Slide, che converte le diapositive tramite una semplice pressione. Sarà possibile convertire tra le 6 e le 8 diapositive alla volta. Una volta alloggiate nell’apposito spazio, basterà pigiare il pulsante “Scan“. Il digitalizzatore di immagine scansioni e converte il tuo vecchi ricordi in emozionanti immagini digitali in formato JPEG, salvate nella memoria interna o una scheda SD opzionale. Potrai così comodamente rivedere vecchie foto in Pc, tablet o smartphone. E’ anche molto maneggevole da utilizzare e molto facile da utilizzare, così potrai portarlo anche a casa di altri amici per scannerizzare le loro foto (dimensioni: ‎8,6 x 8,6 x 11,2 cm; 270,2 grammi; peso: 270 g). Nella confezione troverai:

Scanner Digitale

Cavo USB

Cavo Video

Sostegno Negativi (Film)

Sostegno Diapositive (Slide)

Supporto movimento rapido

Adattatore DC5V

Spazzola

Manuale utente​.

Dunque, cosa aspetti a rendere digitali i tuoi vecchi ricordi e quelli degli altri? Potrebbe anche essere un gradito regalo di compleanno o di Natale (preso con anticipo). Con l’offerta a tempo in corso lo paghi 53,19 euro grazie allo sconto del 14%!

