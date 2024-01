Scarpe da Padel ASICS Gel-Resolution 9 Clay: col 30% di sconto sono in OMAGGIO su Amazon

Le ASICS Gel-Resolution 9 Clay rappresentano la scelta ideale per gli amanti del tennis o del padel che cercano prestazioni elevate e comfort duraturo sul campo. Queste sneaker sono progettate per garantire stabilità, ammortizzazione e aderenza superiori durante i movimenti laterali e gli scatti veloci tipici del tennis su campi in terra battuta. Con lo sconto del 30% puoi averle a 112€ incluse le spedizioni gratis via Prime. Un vero affare considerando costi e qualità del prodotto.

La tecnologia GEL, caratteristica distintiva di ASICS, è integrata nella suola per assorbire gli impatti e fornire un’ammortizzazione efficace durante ogni passo. Questa caratteristica è particolarmente importante in uno sport come il tennis, dove i movimenti rapidi e le brusche accelerazioni richiedono un’ammortizzazione avanzata per proteggere le articolazioni.

La tomaia delle Gel-Resolution 9 Clay è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo una combinazione di resistenza e traspirabilità. Il design specifico per il tennis comprende anche rinforzi nelle zone soggette a maggiori sollecitazioni, offrendo un supporto affidabile durante gli scivolamenti e le brusche inversioni di direzione.

La suola in gomma, appositamente progettata per l’uso sui campi in terra battuta, offre un’aderenza eccellente, consentendo di muoversi con sicurezza e agilità su questo tipo di superficie. La trazione affidabile è fondamentale per eseguire spinte, inversioni e cambi di direzione rapidi e precisi.

La calzata delle Gel-Resolution 9 Clay è studiata per offrire stabilità e supporto al piede, mantenendo un comfort ottimale anche durante le partite più lunghe e intense. La tecnologia anti-torsione integrata contribuisce a prevenire movimenti indesiderati del piede, garantendo una base solida per ogni colpo.

Con un'attenzione particolare all'ammortizzazione, alla stabilità e alla trazione, queste sneaker offrono tutto ciò di cui hai bisogno per dominare il campo da tennis con stile e sicurezza.

