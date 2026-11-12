Scatta il nuovo beneficio da 15 euro in bolletta: è poco ma comunque valido

Il nuovo intervento sulle bollette promette un piccolo alleggerimento dei costi energetici, ma non tutti i consumatori potranno beneficiare delle misure previste dal governo.

Il decreto approvato il 10 novembre 2026 punta a contenere gli effetti del caro energia attraverso un meccanismo legato al gas utilizzato per produrre elettricità. L’avvio è previsto per il 1° gennaio 2027, ma l’impatto dipenderà dal tipo di contratto e dai consumi. Le cifre circolate finora descrivono risparmi stimati, non un bonus fisso: una distinzione importante prima di aspettarsi uno sconto automatico.

Dal 1° gennaio il taglio vale solo per i contratti elettrici a prezzo variabile

Il taglio previsto dal decreto bollette partirà dal 1° gennaio 2027 e riguarderà solo chi ha un contratto di energia elettrica a prezzo variabile, cioè legato all’andamento del mercato. Chi ha scelto una tariffa a prezzo fisso, con condizioni già stabilite, non vedrà applicarsi direttamente questo meccanismo.

È un passaggio importante, perché negli ultimi anni molte famiglie hanno cambiato offerta più volte, spesso senza sapere davvero quale formula avessero sottoscritto. “Il vantaggio arriverà dove la bolletta segue le oscillazioni del prezzo all’ingrosso”, ha spiegato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

In sostanza, il beneficio arriverà a chi oggi sente di più il peso dei rincari, mentre non cambierà le condizioni dei contratti già bloccati.

Tetto al gas a 58,9 euro/MWh: l’intesa con l’Unione europea

Il punto centrale del provvedimento è il tetto al prezzo del gas usato per produrre energia elettrica, fissato a 58,9 euro per megawattora. Una soglia più bassa rispetto ai valori registrati sul mercato europeo, dove il riferimento resta il TTF di Amsterdam e dove in questa fase il gas si muove tra 80 e 90 euro/MWh.

Il meccanismo è stato concordato dal governo italiano con l’Unione europea, un passaggio necessario per evitare squilibri sul mercato e restare dentro le regole comunitarie su aiuti e concorrenza. L’obiettivo è chiaro: ridurre il costo di una parte dell’energia prodotta con il gas e trasferire una quota del vantaggio sulle bollette.

Non sarà una svolta capace di cancellare i rincari. Più semplicemente, sarà un freno limitato, ma concreto, in un sistema in cui il prezzo dell’elettricità resta ancora legato alle tensioni internazionali sul gas.

Risparmi per famiglie e imprese: cosa dicono governo, ECCO e Confcommercio

Sul risparmio reale, le stime restano caute. Il ministro Pichetto Fratin ha parlato di circa 15 euro per megawattora risparmiati: per una famiglia tipo potrebbe voler dire una riduzione attorno ai 30 euro all’anno sulla bolletta elettrica. Non una cifra destinata a cambiare i conti di casa, ma pur sempre un piccolo alleggerimento.

Il think tank ECCO aveva indicato un beneficio più basso, circa 17 euro annui per nucleo familiare. Confcommercio, invece, aveva stimato per le imprese un possibile taglio fino al 10% delle bollette, a seconda dei consumi e dei contratti attivi.

La differenza tra le previsioni dipende proprio dal tipo di offerta, dai consumi e dall’andamento dei prezzi nei prossimi mesi. Per questo il nuovo beneficio da 15 euro in bolletta va letto senza aspettarsi miracoli: non si tratta di uno sconto fisso riconosciuto a tutti, ma di un possibile risparmio legato al meccanismo previsto dal decreto. Non risolve da solo il problema del caro energia, ma può dare un po’ di respiro a chi resta agganciato al prezzo variabile.