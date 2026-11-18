L’azienda invita i proprietari a controllare subito il numero di serie della batteria prima di riaccendere o ricaricare lo speaker. La misura riguarda sia i pacchi batteria venduti insieme agli altoparlanti, sia quelli comprati a parte come ricambio. A segnalarlo è anche la Consumer Product Safety Commission statunitense.

Il richiamo Bose riguarda alcune batterie agli ioni di litio montate sugli speaker Bluetooth portatili Bose S1 Pro e Bose S1 Pro+, modelli usati soprattutto da musicisti, piccoli eventi, locali e per attività in movimento. Non tutti gli altoparlanti, però, sono interessati. Il controllo va fatto sul pacco batteria, non sullo speaker nel suo insieme. È il punto su cui l’azienda insiste nelle istruzioni per i clienti, perché il possibile problema riguarda proprio la batteria interna rimovibile.

La verifica non deve fermarsi allo speaker che si usa abitualmente. Bose ha venduto queste batterie anche come accessori separati, per chi voleva una seconda unità pronta o una sostituzione da portare con sé durante prove, concerti o serate. Per questo l’invito è a controllare anche le batterie di ricambio, comprese quelle lasciate in un cassetto, in magazzino o dentro una custodia. Solo dopo il controllo del numero di serie, spiegano le istruzioni dell’azienda, lo speaker può essere usato di nuovo in sicurezza.

Sette casi segnalati: fumo, fusione e danni materiali

Secondo la CPSC, la commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo, Bose è a conoscenza di sette episodi nel mondo legati a batterie difettose montate o destinate agli S1 Pro e S1 Pro+. In questi casi i pacchi batteria avrebbero emesso fumo oppure si sarebbero fusi durante l’uso o la ricarica. Sei segnalazioni, sempre secondo l’autorità americana, hanno provocato danni materiali. Non risultano feriti.

Batteria rimovibile di un altoparlante portatile durante un controllo di sicurezza legato al richiamo per rischio surriscaldamento.

Il numero più rilevante riguarda il Nord America: circa 670.000 batterie potenzialmente coinvolte sarebbero state vendute tra Stati Uniti e Canada. Nelle informazioni disponibili non viene indicato quante unità siano in circolazione nei singoli Paesi europei. Proprio per questo il controllo resta decisivo: il richiamo non dipende dal luogo di acquisto, ma dal numero di serie della batteria. Un dettaglio piccolo, ma fondamentale.

Numero di serie, il controllo da fare prima di riaccendere lo speaker

Prima di rimuovere la batteria, Bose chiede di spegnere l’altoparlante e scollegarlo dalla presa elettrica. La ragione è semplice: la batteria dello speaker può continuare a caricarsi se il cavo resta inserito, anche con l’apparecchio spento. Solo dopo si può capovolgere lo speaker, allentare le due viti nella parte inferiore ed estrarre il pacco batteria usando le linguette previste. L’azienda fornisce anche immagini guida per i due modelli, così da evitare tentativi improvvisati.

Il numero di serie da controllare si trova sull’etichetta della batteria, sotto il codice a barre. Se le prime sei cifre coincidono con una delle combinazioni indicate da Bose, la batteria non va usata né ricaricata. Le sequenze segnalate sono: 083723, 078352, 084105, 078591, 078592, 084106 e 086409. In caso di corrispondenza, l’indicazione è chiara: fermarsi, non reinserire la batteria e non collegare lo speaker alla corrente. Meglio perdere qualche minuto che rischiare un surriscaldamento in casa, in sala prove o dentro un locale.

Sostituzione gratuita: come muoversi con l’assistenza Bose

Per le batterie interessate dal richiamo, Bose offre una sostituzione gratuita. La procedura passa dalla pagina dedicata a riparazione e sostituzione, dove il cliente deve inserire tutte le 17 cifre del numero di serie della batteria. L’azienda chiarisce un punto che può creare equivoci: non serve il numero di serie dell’altoparlante, ma quello del pacco batteria. È quello, e solo quello, a stabilire se l’unità rientra nella campagna di sicurezza.

Chi non riesce a completare la verifica online può contattare i canali di assistenza indicati da Bose, via chat o telefono. L’invito, per i proprietari di S1 Pro e S1 Pro+, è di non rinviare il controllo, soprattutto se lo speaker viene usato al chiuso, durante eventi o collegato a lungo alla rete elettrica. Il richiamo non significa che ogni batteria sia difettosa, ma serve a individuare quelle con un possibile rischio incendio prima che vengano ricaricate o usate di nuovo.